ua en ru
Чт, 06 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия атаковала Сумы КАБами: повреждены ТЦ, дома и пострадали

03:32 06.08.2026 Чт
1 мин
Что известно об очередном обстреле Сум?
aimg Эдуард Ткач
Россия атаковала Сумы КАБами: повреждены ТЦ, дома и пострадали Фото: ликвидация последствий продолжается (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Россияне в ночь на 6 августа атаковали Сумы управляемыми авиабомбами (КАБами). В результате вражеского обстрела зафиксированы повреждения и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Олега Григорова и канал начальника Сумской ГВА Сергея Кривошеенко.

"Враг нанес четыре удара управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре города. Вблизи эпицентров ударов повреждены многоэтажки, нежилые здания и объекты инфраструктуры. Выбиты сотни окон", - написал Григоров в своем Telegram.

Чуть позже Кривошеенко уточнил, что удар КАБами был направлен по торговому центру и объектам гражданской инфраструктуры в Ковпаковском районе Сум. По его словам, кроме зданий повреждены магазины.

Также известно, что в результате обстрела пострадали по меньшей мере два человека. Им оказывают необходимую помощь.

Обследование территорий и ликвидация последствий атаки продолжаются.

Обстрелы Сум

Напомним, что россияне ежедневно наносят удары по городу Сумы. Например, 4 августа в результате ударов авиабомбами были повреждены и разрушены жилые дома, а также нежилые постройки.

Также мы писали, что вечером 25 июля Сумы подверглись атаке дронов. В результате обстрела горела АЗС, был поврежден супермаркет, дома и складские помещения.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Сумы Война в Украине
Новости
Под огнем "Эпицентр", ROZETKA и "Новая почта": что известно об ударе РФ по Киеву и области
Под огнем "Эпицентр", ROZETKA и "Новая почта": что известно об ударе РФ по Киеву и области
Аналитика
"Адские санкции" Грэма. Будут ли США усиливать давление на российскую нефть
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Адские санкции" Грэма. Будут ли США усиливать давление на российскую нефть