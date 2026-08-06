Россия атаковала Сумы КАБами: повреждены ТЦ, дома и пострадали
Россияне в ночь на 6 августа атаковали Сумы управляемыми авиабомбами (КАБами). В результате вражеского обстрела зафиксированы повреждения и пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Олега Григорова и канал начальника Сумской ГВА Сергея Кривошеенко.
"Враг нанес четыре удара управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре города. Вблизи эпицентров ударов повреждены многоэтажки, нежилые здания и объекты инфраструктуры. Выбиты сотни окон", - написал Григоров в своем Telegram.
Чуть позже Кривошеенко уточнил, что удар КАБами был направлен по торговому центру и объектам гражданской инфраструктуры в Ковпаковском районе Сум. По его словам, кроме зданий повреждены магазины.
Также известно, что в результате обстрела пострадали по меньшей мере два человека. Им оказывают необходимую помощь.
Обследование территорий и ликвидация последствий атаки продолжаются.
Обстрелы Сум
Напомним, что россияне ежедневно наносят удары по городу Сумы. Например, 4 августа в результате ударов авиабомбами были повреждены и разрушены жилые дома, а также нежилые постройки.
Также мы писали, что вечером 25 июля Сумы подверглись атаке дронов. В результате обстрела горела АЗС, был поврежден супермаркет, дома и складские помещения.