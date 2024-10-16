Последствия катастрофические. Как война РФ против Украины повлияла на экологию
Война, развязанная РФ против Украины, приводит не только к многочисленным человеческим жертвам, экономическим и социальным потерям, но и наносит сокрушительный вред экологии всей страны.
РБК-Украина рассказывает, как именно война вредит окружающей среде и можно ли как-то этому помочь.
Как война вредит окружающей среде
Окружающая среда во время боевых действий становится "невидимой жертвой", ведь сейчас некоторые последствия мы можем и не ощущать. Однако они станут заметны в течение следующих лет.
Согласно данным Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, с начала полномасштабного вторжения РФ было зарегистрировано по меньшей мере 5531 случай отрицательного влияния на окружающую среду:
- уничтожение лесов
- уничтожение водных ресурсов
- загрязнение грунтов и сельскохозяйственных земель тяжелыми металлами и другими токсичными веществами (в результате взрывов, разлива химикатов и т.п.)
- загрязнение водных ресурсов токсичными веществами
- загрязнение атмосферного воздуха и т.п.
Общая сумма ущерба оценивается при этом в 2,562 триллиона гривен.
Например, уничтожение лесов:
- приводит к уменьшению природного поглощения углекислого газа
- вызывает эрозию грунтов
- лишает многочисленные виды флоры и фауны их природной среды обитания (что может вызвать необратимую потерю биоразнообразия и повлиять на целые экосистемы)
Известно, что военные действия на территории Украины уже привели к загрязнению более 5 млн гектаров сельскохозяйственных земель, что оказывает непосредственное влияние на продовольственную безопасность страны.
Разрушение инфраструктуры, например очистных сооружений и водопроводов, приводит к утечкам и попаданию в водоемы токсичных веществ:
- ухудшая качество воды
- усложняя доступ к питьевой воде (без доступа к чистой воде в результате российской агрессии остались около 5 млн украинцев)
- угрожая здоровью людей
- угрожая флоре и фауне
Кроме того, война уже повлекла за собой дополнительные выбросы в атмосферу 175 млн тонн углерода.
Между тем известно, что значительные выбросы парниковых газов, сопровождающие военные действия, влекут за собой долговременные изменения в климатической ситуации.
Следовательно, экологические преступления страны-агрессора уже сейчас отрицательно сказываются на всех сферах жизни украинцев.
Влияние экологических преступлений РФ на права людей
Не менее важно и то, что экологические преступления России влияют на соблюдение базовых прав человека.
Например, загрязнение воды и воздуха нарушает право на безопасную окружающую среду, влияя на здоровье населения. А техногенные катастрофы (такие как затопление из-за подрыва Каховской ГЭС) приводят к потере людьми жилья и средств к существованию.
Учитывая масштабы экологических преступлений РФ, действовать необходимо уже сегодня. Именно поэтому Украина и международное сообщество должны продолжать:
- документировать все случаи экологических преступлений
- работать над привлечением агрессора к ответственности
Так, сейчас ведется работа по обращению в международные суды и инициированию включения экоцида в Римский устав - как одного из основных международных преступлений.
В заключение отметим, что внести свой вклад и помочь окружающей среде каждый из нас может уже сейчас - сообщая о случаях ущерба окружающей среде с помощью специализированных ресурсов:
- на портале "ЕкоЗагроза"
- в чат-боте "ЕкоШкода"
Напомним, ранее мы рассказывали, что экологическая составляющая является одним из главных условий восстановления Украины.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: официальный ресурс Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины "ЕкоЗагроза", двухлетний отчет Управления Верховного комиссара ООН по правам человека "Защита гражданских лиц: влияние боевых действий на гражданских с 24 февраля 2022 года", Министерство внутренних дел Украины.
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