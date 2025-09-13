"Тихая охота" без штрафов: кому нужен лесной билет для сбора грибов и как получить
В некоторых случаях для сбора и легальной заготовки дикорастущих лесных ресурсов - грибов, ягод, орехов и даже трав - украинцам нужно получить специальный лесной билет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства лесных ресурсов Украины.
Кому и зачем нужен лесной билет
В целом лесной билет - это разрешение на сбор для легальной заготовки второстепенных лесных материалов и побочных лесных пользований:
- дикорастущих плодов;
- орехов;
- грибов;
- ягод;
- трав;
- лекарственных растений;
- живицы;
- коры;
- древесной зелени и т.п.
При этом если речь идет о сборе "лесных богатств" для личных нужд - получать лесной билет не нужно.
То есть такое разрешение должно быть оформлено только в случае заготовки:
- для производственной деятельности;
- для коммерческой деятельности.
"Лесной билет выдается ежегодно на основании лимитов использования лесных ресурсов", - отметили в Гослесагентстве.
Как оформить лесной билет: алгоритм действий
Чтобы оформить лесной билет, необходимо, прежде всего, подготовить соответствующую заявку - на использование лесных ресурсов - и указать:
- вид лесопользования (например, заготовка грибов, ягод, коры);
- объем запланированного использования;
- место проведения заготовки.
Стоит отметить, что в соответствии со статьями 72-74 Лесного кодекса Украины без причинения лесам вреда (в порядке специального использования лесных ресурсов) может осуществляться:
- заготовка второстепенных лесных материалов: живицы, пней, луба и коры, древесной зелени, древесных соков;
- заготовка побочных лесных пользований: заготовка сена, выпас скота, размещение пасек, заготовка дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод, лекарственных растений, сбор лесной подстилки, заготовка камыша;
- использование полезных свойств лесов для культурно-оздоровительных, рекреационных, спортивных, туристических и образовательно-воспитательных целей и проведения научно-исследовательских работ.
Следующий шаг - подать подготовленную заявку:
- или в филиал ГП "Леса Украины";
- или в его структурное подразделение (лесничество, надлесничество).
"На территории которого вы планируете заготовку", - уточнили в Гослесагентстве.
После этого нужно ожидать решения.
"Вашу заявку рассмотрят инженерно-технические работники. Они сверят ее с имеющимися лимитами и оформят бланк лесного билета", - объяснили гражданам.
Сообщается, что в нем будет указано:
- разрешенный вид и объем ресурса;
- место заготовки;
- ставка рентной платы и общую сумму рентной платы.
Далее нужно оплатить рентную плату.
"После согласования заявки заготовитель должен оплатить нормативный сбор (рентную плату) в местный бюджет. Реквизиты для оплаты предоставят в филиале", - отметили в Гослесагентстве.
После подтверждения платежа начальник надлесничества выдает лесной билет.
При этом заготовитель должен расписаться в журнале учета полученных документов и сумм уплаты.
Напомним, ранее мы рассказывали, как собирать грибы безопасно во время войны.
Кроме того, мы объясняли, почему на месте Каховского водохранилища через 20 лет вырастет уникальный лес.
Читайте также, каким может быть штраф за сбор грибов, ягод или орехов - что нужно знать, чтобы не влететь в "копейку".