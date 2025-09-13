"Тихая охота" без штрафов: кому нужен лесной билет для сбора грибов и как получить

В некоторых случаях для сбора и легальной заготовки дикорастущих лесных ресурсов - грибов, ягод, орехов и даже трав - украинцам нужно получить специальный лесной билет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства лесных ресурсов Украины.

Кому и зачем нужен лесной билет

В целом лесной билет - это разрешение на сбор для легальной заготовки второстепенных лесных материалов и побочных лесных пользований:

дикорастущих плодов;

орехов;

грибов;

ягод;

трав;

лекарственных растений;

живицы;

коры;

древесной зелени и т.п.

При этом если речь идет о сборе "лесных богатств" для личных нужд - получать лесной билет не нужно.

То есть такое разрешение должно быть оформлено только в случае заготовки:

для производственной деятельности;

для коммерческой деятельности.

"Лесной билет выдается ежегодно на основании лимитов использования лесных ресурсов", - отметили в Гослесагентстве.

Как оформить лесной билет: алгоритм действий

Чтобы оформить лесной билет, необходимо, прежде всего, подготовить соответствующую заявку - на использование лесных ресурсов - и указать:

вид лесопользования (например, заготовка грибов, ягод, коры);

объем запланированного использования;

место проведения заготовки.

Стоит отметить, что в соответствии со статьями 72-74 Лесного кодекса Украины без причинения лесам вреда (в порядке специального использования лесных ресурсов) может осуществляться:

заготовка второстепенных лесных материалов : живицы, пней, луба и коры, древесной зелени, древесных соков;

: живицы, пней, луба и коры, древесной зелени, древесных соков; заготовка побочных лесных пользований : заготовка сена, выпас скота, размещение пасек, заготовка дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод, лекарственных растений, сбор лесной подстилки, заготовка камыша;

: заготовка сена, выпас скота, размещение пасек, заготовка дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод, лекарственных растений, сбор лесной подстилки, заготовка камыша; использование полезных свойств лесов для культурно-оздоровительных, рекреационных, спортивных, туристических и образовательно-воспитательных целей и проведения научно-исследовательских работ.

Следующий шаг - подать подготовленную заявку:

или в филиал ГП "Леса Украины";

или в его структурное подразделение (лесничество, надлесничество).

"На территории которого вы планируете заготовку", - уточнили в Гослесагентстве.

После этого нужно ожидать решения.

"Вашу заявку рассмотрят инженерно-технические работники. Они сверят ее с имеющимися лимитами и оформят бланк лесного билета", - объяснили гражданам.

Сообщается, что в нем будет указано:

разрешенный вид и объем ресурса;

место заготовки;

ставка рентной платы и общую сумму рентной платы.

Далее нужно оплатить рентную плату.

"После согласования заявки заготовитель должен оплатить нормативный сбор (рентную плату) в местный бюджет. Реквизиты для оплаты предоставят в филиале", - отметили в Гослесагентстве.

После подтверждения платежа начальник надлесничества выдает лесной билет.

При этом заготовитель должен расписаться в журнале учета полученных документов и сумм уплаты.