Россия снова ударила по Киеву дронами днем. Обломки одного из них попали в высотку в Печерском районе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Киева Виталия Кличко в Telegram и Киевской ГВА в Telegram.

Позже в Киевской МВА уточнили, что информация о падении обломков на жилой дом не подтвердилась.

Также в Печерском районе стало известно о падении обломков БПЛА в парковой зоне, добавил он.

Днем 18 ноября, по словам Кличко, в Печерском районе произошло попадание обломков БпЛА в 28-этажный жилой дом. Обломки влетели на уровне 11 этажа.

Ранее РБК-Украина писало, что россияне в ночь с 16 на 17 ноября атаковали баллистикой Северный и Южный мосты Киева. В результате обстрела движение по каждому из них перекрыто, а в ряде районов возникли пожары и есть пострадавший.

Кроме того, в ночь на 12 ноября Россия атаковала Киев баллистическими ракетами, в столице раздались взрывы. Перед этим воздушные силы предупредили об угрозе баллистического удара.