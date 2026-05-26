Беларусь обвинила Украину в "ежедневных атаках дронов": в Киеве назвали это абсурдом

В Беларуси заявили о якобы регулярных пересечениях границы "украинскими боевыми дронами". В Киеве эти обвинения назвали провокацией и попыткой подыграть России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское агентство "Белта ".

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что попытки пересечения границы Беларуси украинскими беспилотниками якобы фиксируются "практически ежедневно".

По его словам, только за последнюю неделю белорусская сторона насчитала 116 таких случаев, а силы ПВО якобы 59 раз применяли дежурные средства реагирования.

В Минске также заявили, что часть дронов якобы пыталась атаковать пограничную инфраструктуру Беларуси.

"В некоторых случаях это не случайные атаки, а попытки поразить элементы пограничной инфраструктуры, прикрываясь якобы случайными залетами", - отметил он.

Реакция ЦПД

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что Беларусь "врет об украинских дронах" и пытается устраивать провокации в интересах России.

"Именно этого от Беларуси требует Россия. Стоит напомнить, что именно Беларусь предоставила свою территорию для российского вторжения в 2022 году", - подчеркнул Коваленко.

Он также предостерег Минск от действий в интересах Кремля и заявил, что у Лукашенко должны осознавать возможные последствия.

"Уверен, что у Лукашенко прекрасно понимают последствия своих действий в интересах России в 2026 году. Это может быть уже совсем другая история", - подытожил руководитель ЦПИ.

Комментарий ГПСУ

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко назвал заявления белорусской стороны "очередной попыткой обвинить в чем-то Украину и перебросить на нас ответственность".

В то же время, по его словам, режим Лукашенко "в очередной раз отмечает об отсутствии угроз для Украины со стороны Беларуси".

"Это мы уже слышали неоднократно, это мы проходили и хорошо помним", - отметил Демченко.

Фото: спикер ГПСУ Андрей Демченко прокомментировал заявления Беларуси о якобы "украинских дронах" возле границы (РБК-Украина)

Комментируя заявления Минска о "116 украинских БПЛА" он иронично заметил, что белорусская ПВО якобы видит только украинские дроны, но "то, что залетает в Украину из Беларуси они почему-то не фиксируют".

"У меня вопрос - это же сколько им приходилось себя сдерживать, чтобы молчать о таких провокациях украинцев", - добавил он.