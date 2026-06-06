Россия стала чаще использовать Беларусь для атак дронами по Украине

Пограничная служба не наблюдает накопления такого количества российских войск на границе с Беларусью, которое будет достаточным для атаки на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Госпогранслужбы Андрея Демченко.

"Есть только небольшие промежутки времени, когда продолжается пауза... Россия сейчас активно давит на Беларусь, чтобы она собственными силами присоединилась к войне с нами", - сказал Демченко.

Он добавил, что режим белорусского диктатора Александра Лукашенко недавно обвинял Украину в атаках дронов, но все происходит наоборот.

"Большинство дронов, которые запускает Россия для массированных атак по Украине, заходят на территорию Беларуси и идут по ее территории, чтобы в дальнейшем через Киевскую, Житомирскую области залететь в Украину. За последние несколько недель фиксируется увеличение такой тактики", - отметил представитель Госпогранслужбы.

Стоит отметить, что президент Владимир Зеленский заявил ранее - Россия пытается еще больше втянуть Беларусь в войну и рассматривает планы операций по направлениям на юг и на север от белорусской территории.

Это может быть нападение в сторону Украины или одной из стран НАТО. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в свою очередь отметил, что угроза из Беларуси является реальной.