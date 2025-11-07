Россия "уже завтра" может напасть на территорию НАТО, - немецкий генерал

Россия имеет возможности для нападения на территорию НАТО в любой момент. Оно будет небольшим и быстрым, поскольку страна-агрессор слишком связана в Украине.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил немецкий генерал Александер Зольфранк в интервью Reuters .

"Если посмотреть на нынешние возможности и боевую мощь России, то она может начать небольшое нападение на территорию НАТО уже завтра", - отметил Золфранк, который возглавляет объединенное оперативное командование Германии и курирует планирование обороны.

По его словам, нападение может быть небольшим, быстрым и региональным, поскольку РФ "слишком связана в Украине". В то же время он считает, что страна-агрессор потенциально будет способна к крупномасштабному нападению на НАТО уже в 2029 году, если продолжит наращивать вооружение.

Зольфранк заявил, что, несмотря на неудачи в Украине, воздушные силы России до сих пор имеют значительную боевую силу, а их ядерные и ракетные силы невредимы. Хотя Черноморский флот понес серьезные потери, добавил он, другие флоты РФ не были сокращены.

"Сухопутные войска несут потери, но Россия заявляет, что намерена увеличить общую численность войск до 1,5 миллиона солдат. И Россия имеет достаточно основных боевых танков, чтобы уже завтра осуществить ограниченную атаку", - отметил немецкий генерал.

По словам Зольфранка, решение страны-агрессора о возможном нападении на НАТО будет зависеть от трех факторов: военной силы России, ее военного опыта и руководства.

"Эти три фактора приводят меня к выводу, что российское нападение вполне возможно. Произойдет оно или нет, в значительной степени зависит от нашего собственного поведения", - сказал он.

Зольфранк добавил, что РФ нацелена как на провокацию НАТО, так и оценку реакции, чтобы "усилить нестабильность, распространить страх, нанести вред, шпионить и проверить" устойчивость Альянса.