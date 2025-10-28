Существует ли еще риск российского удара по Украине из Приднестровья: ответ посла

Украина смогла удержать под контролем ситуацию в так называемой "Приднестровской молдавской республике" и не допустить каких-то провокаций со стороны российских войск, расположенных там.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал посол Украины в Молдове Паун Роговей.
"На начальном этапе полномасштабной агрессии России против Украины существовала опасность, фронт двигался, и в планах России, вы же прекрасно понимаете, была и Одесса, и Приднестровье. То есть Россия хотела оккупировать часть Молдовы", - рассказал посол.
По его словам, недопущение каких-либо провокаций со стороны Приднестровья стало приоритетом для украинской дипломатии, с этой целью ему даже приходилось проводить встречи с де-факто лидерами региона.
"Когда уже стало понятно, что россияне не смогут нас захватить, им уже стало не до Приднестровья, мы почувствовали, что там образовался вакуум. И надо было делать все возможное, чтобы держать руку на пульсе, чтобы не допустить никаких провокаций против нашего государства", - отметил Роговей.
По его словам, все действия Украины происходили в четкой координации с молдавскими властями и западными партнерами Украины. "Вы же заметили, что в течение этих лет многие пытались раскачивать ситуацию, но там ничего такого не произошло", - сказал посол.
Кроме того, он категорически отверг возможность каких-либо силовых действий на опережение со стороны Украины на территории Приднестровья, о которых периодически спекулируют в социальных сетях.
"Мы сразу же заявили, что Украина не планировала и не планирует никаких силовых акций на территории Приднестровья. Мы являемся правовым государством и субъектом международного права, мы защищаем себя от российского нашествия, одновременно не вмешиваемся в дела других государств", - подчеркнул посол.
Напомним, РФ намерена сорвать курс Молдовы на евроинтеграцию. Кремль еще весной согласовал соответствующую стратегию, которая направлена на то, чтобы снизить шансы на победу в парламентских выборах партии Майи Санду.
Также в июне сообщалось, что Россия планирует значительно увеличить количество своих солдат в Приднестровье. Но пока что перебросить туда их агрессор не может.
Кроме того, Майя Санду сообщила, что РФ готовит "беспрецедентное вмешательство" в парламентские выборы в Молдове. Она заявила, что страна-агрессор планирует направить 100 млн евро в криптовалюте для подкупа избирателей. За такую деятельность правоохранители уже наложили 25 тысяч штрафов.
Также мы рассказывали, что Ассоциация украинцев в Молдове подала в прокуратуру заявление на Игоря Додона. Его требуют наказать за косвенный призыв россиян к вторжению на территорию страны.