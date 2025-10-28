Существует ли еще риск российского удара по Украине из Приднестровья: ответ посла

"На начальном этапе полномасштабной агрессии России против Украины существовала опасность, фронт двигался, и в планах России, вы же прекрасно понимаете, была и Одесса, и Приднестровье. То есть Россия хотела оккупировать часть Молдовы", - рассказал посол.

По его словам, недопущение каких-либо провокаций со стороны Приднестровья стало приоритетом для украинской дипломатии, с этой целью ему даже приходилось проводить встречи с де-факто лидерами региона.

"Когда уже стало понятно, что россияне не смогут нас захватить, им уже стало не до Приднестровья, мы почувствовали, что там образовался вакуум. И надо было делать все возможное, чтобы держать руку на пульсе, чтобы не допустить никаких провокаций против нашего государства", - отметил Роговей.

По его словам, все действия Украины происходили в четкой координации с молдавскими властями и западными партнерами Украины. "Вы же заметили, что в течение этих лет многие пытались раскачивать ситуацию, но там ничего такого не произошло", - сказал посол.

Кроме того, он категорически отверг возможность каких-либо силовых действий на опережение со стороны Украины на территории Приднестровья, о которых периодически спекулируют в социальных сетях.

"Мы сразу же заявили, что Украина не планировала и не планирует никаких силовых акций на территории Приднестровья. Мы являемся правовым государством и субъектом международного права, мы защищаем себя от российского нашествия, одновременно не вмешиваемся в дела других государств", - подчеркнул посол.