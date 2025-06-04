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Россия хочет перебросить в Приднестровье 10 тысяч солдат, - премьер Молдовы

Среда 04 июня 2025 15:29
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Россия хочет перебросить в Приднестровье 10 тысяч солдат, - премьер Молдовы Иллюстративное фото: Россия может усилить военное присутствие в Приднестровье (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия планирует значительно увеличить количество своих солдат в Приднестровье. Но пока перебросить туда их агрессор не может.

Как передает РБК-Украина, об этом в комментарии Financial Times заявил премьер Молдовы Дорин Речан.

FT отмечает, что Россия пока не может направить в Приднестровье дополнительных солдат, поскольку регион не имеет выхода к морю и находится между Украиной и Молдовой.

Но, по словам Речана, Россия пытается вмешаться в предстоящие парламентские выборы в стране, которые пройдут в сентябре, в надежде, что более дружественное будущее правительство позволит ей разместить там больше солдат.

"Это огромные усилия по подрыву молдавской демократии… Они хотят укрепить свое военное присутствие в Приднестровском регионе", - рассказал глава молдавского правительства.

Он уточнил, что Россия вмешивается в выборы при помощи онлайн-пропаганды и незаконных денежных переводов партиям и избирателям.

"Можно представить, какое давление и влияние окажут 10 000 солдат на юго-западную часть Украины. Но также и на Румынию, которая является членом НАТО", - отметил Речан.

Премьер добавил, что данные о планах РФ перебросить 10 тысяч солдат в Приднестровье - это оценка разведки.

"В настоящее время их силы там практически не имеют значения. Но с более высоким военным присутствием в Приднестровье, которое может допустить пророссийское правительство, они могут укрепить свои позиции", - обратил внимание глава правительства.

Солдаты РФ в Приднестровье

Напомним, что в Приднестровье сейчас находится около 1500 "российских" солдат. Но на самом деле большинство из них - местные жители, которые присоединились к армии РФ.

Только небольшая часть из этих 1500 военных действительно была направлена из России.

К слову, в феврале президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Россия вывела несколько тысяч солдат из Приднестровья. Войска могли вывести через Кишинев.

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