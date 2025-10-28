Чи існує ще ризик російського удару по Україні з Придністров'я: відповідь посла

Україна змогла утримати під контролем ситуацію у так званій "Придністровській молдавській республіці" і не допустити якихось провокацій з боку російських військ, розташованих там.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів посол України в Молдові Паун Роговей.
"На початковому етапі повномасштабної агресії Росії проти України існувала небезпека, фронт рухався, і в планах Росії, ви ж прекрасно розумієте, була і Одеса, і Придністров'я. Тобто Росія хотіла окупувати частину Молдови", – розповів посол.
За його словами, недопущення будь-яких провокацій з боку Придністров'я стало пріоритетом для української дипломатії, з цією метою йому навіть доводилося проводити зустрічі з де-факто лідерами регіону.
"Коли вже стало зрозуміло, що росіяни не зможуть нас захопити, їм вже стало не до Придністров'я, ми відчули, що там утворився вакуум. І треба було робити все можливе, щоб тримати руку на пульсі, щоб не допустити ніяких провокацій проти нашої держави", – зазначив Роговей.
За його словами, усі дії України відбувалися в чіткій координації з молдовською владою та західними партнерами України. "Ви ж помітили, що протягом цих років багато хто намагався розкачувати ситуацію, але там нічого такого не відбулося", – сказав посол.
Крім того, він категорично відкинув можливість будь-яких силових дій на випередження з боку України на території Придністров'я, про які періодично спекулюють в соціальних мережах.
"Ми одразу ж заявили, що Україна не планувала і не планує жодних силових акцій на території Придністров'я. Ми є правовою державою та суб’єктом міжнародного права, ми захищаємо себе від російської навали, водночас не втручаємося у справи інших держав", – наголосив посол.
Нагадаємо, РФ має намір зірвати курс Молдови на євроінтеграцію. Кремль ще навесні узгодив відповідну стратегію, яка спрямована на те, щоб знизити шанси на перемогу в парламентських виборах партії Майї Санду.
Також у червні повідомлялось, що Росія планує значно збільшити кількість своїх солдатів у Придністров'ї. Але поки що перекинути туди їх агресор не може.
Крім того, Мая Санду повідомила, що РФ готує "безпрецедентне втручання" в парламентські вибори в Молдові. Вона заявила, що країна-агресорка планує спрямувати 100 млн євро у криптовалюті для підкупу виборців. За таку діяльність правоохоронці вже наклали 25 тисяч штрафів.
Також ми розповідали, що Асоціація українців у Молдові подала до прокуратури заяву на Ігоря Додона. Його вимагають покарати за непрямий заклик росіян до вторгнення на територію країни.