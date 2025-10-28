Существует ли еще риск российского удара по Украине из Приднестровья: ответ посла
Украина смогла удержать под контролем ситуацию в так называемой "Приднестровской молдавской республике" и не допустить каких-то провокаций со стороны российских войск, расположенных там.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал посол Украины в Молдове Паун Роговей.
"На начальном этапе полномасштабной агрессии России против Украины существовала опасность, фронт двигался, и в планах России, вы же прекрасно понимаете, была и Одесса, и Приднестровье. То есть Россия хотела оккупировать часть Молдовы", - рассказал посол.
По его словам, недопущение каких-либо провокаций со стороны Приднестровья стало приоритетом для украинской дипломатии, с этой целью ему даже приходилось проводить встречи с де-факто лидерами региона.
"Когда уже стало понятно, что россияне не смогут нас захватить, им уже стало не до Приднестровья, мы почувствовали, что там образовался вакуум. И надо было делать все возможное, чтобы держать руку на пульсе, чтобы не допустить никаких провокаций против нашего государства", - отметил Роговей.
По его словам, все действия Украины происходили в четкой координации с молдавскими властями и западными партнерами Украины. "Вы же заметили, что в течение этих лет многие пытались раскачивать ситуацию, но там ничего такого не произошло", - сказал посол.
Кроме того, он категорически отверг возможность каких-либо силовых действий на опережение со стороны Украины на территории Приднестровья, о которых периодически спекулируют в социальных сетях.
"Мы сразу же заявили, что Украина не планировала и не планирует никаких силовых акций на территории Приднестровья. Мы являемся правовым государством и субъектом международного права, мы защищаем себя от российского нашествия, одновременно не вмешиваемся в дела других государств", - подчеркнул посол.
Давление на Молдову со стороны РФ
Напомним, РФ намерена сорвать курс Молдовы на евроинтеграцию. Кремль еще весной согласовал соответствующую стратегию, которая направлена на то, чтобы снизить шансы на победу в парламентских выборах партии Майи Санду.
Также в июне сообщалось, что Россия планирует значительно увеличить количество своих солдат в Приднестровье. Но пока что перебросить туда их агрессор не может.
Кроме того, Майя Санду сообщила, что РФ готовит "беспрецедентное вмешательство" в парламентские выборы в Молдове. Она заявила, что страна-агрессор планирует направить 100 млн евро в криптовалюте для подкупа избирателей. За такую деятельность правоохранители уже наложили 25 тысяч штрафов.
Также мы рассказывали, что Ассоциация украинцев в Молдове подала в прокуратуру заявление на Игоря Додона. Его требуют наказать за косвенный призыв россиян к вторжению на территорию страны.