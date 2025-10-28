ua en ru
Вт, 28 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Чи існує ще ризик російського удару по Україні з Придністров'я: відповідь посла

Вівторок 28 жовтня 2025 09:12
UA EN RU
Чи існує ще ризик російського удару по Україні з Придністров'я: відповідь посла Фото: Паун Роговей (facebook.com/paun/rohovei)
Автор: Константин Широкун, Мілан Лєліч

Україна змогла утримати під контролем ситуацію у так званій "Придністровській молдавській республіці" і не допустити якихось провокацій з боку російських військ, розташованих там.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів посол України в Молдові Паун Роговей.

"На початковому етапі повномасштабної агресії Росії проти України існувала небезпека, фронт рухався, і в планах Росії, ви ж прекрасно розумієте, була і Одеса, і Придністров'я. Тобто Росія хотіла окупувати частину Молдови", – розповів посол.

За його словами, недопущення будь-яких провокацій з боку Придністров'я стало пріоритетом для української дипломатії, з цією метою йому навіть доводилося проводити зустрічі з де-факто лідерами регіону.

"Коли вже стало зрозуміло, що росіяни не зможуть нас захопити, їм вже стало не до Придністров'я, ми відчули, що там утворився вакуум. І треба було робити все можливе, щоб тримати руку на пульсі, щоб не допустити ніяких провокацій проти нашої держави", – зазначив Роговей.

За його словами, усі дії України відбувалися в чіткій координації з молдовською владою та західними партнерами України. "Ви ж помітили, що протягом цих років багато хто намагався розкачувати ситуацію, але там нічого такого не відбулося", – сказав посол.

Крім того, він категорично відкинув можливість будь-яких силових дій на випередження з боку України на території Придністров'я, про які періодично спекулюють в соціальних мережах.

"Ми одразу ж заявили, що Україна не планувала і не планує жодних силових акцій на території Придністров'я. Ми є правовою державою та суб’єктом міжнародного права, ми захищаємо себе від російської навали, водночас не втручаємося у справи інших держав", – наголосив посол.

Тиск на Молдову з боку РФ

Нагадаємо, РФ має намір зірвати курс Молдови на євроінтеграцію. Кремль ще навесні узгодив відповідну стратегію, яка спрямована на те, щоб знизити шанси на перемогу в парламентських виборах партії Майї Санду.

Також у червні повідомлялось, що Росія планує значно збільшити кількість своїх солдатів у Придністров'ї. Але поки що перекинути туди їх агресор не може.

Крім того, Мая Санду повідомила, що РФ готує "безпрецедентне втручання" в парламентські вибори в Молдові. Вона заявила, що країна-агресорка планує спрямувати 100 млн євро у криптовалюті для підкупу виборців. За таку діяльність правоохоронці вже наклали 25 тисяч штрафів.

Також ми розповідали, що Асоціація українців у Молдові подала до прокуратури заяву на Ігоря Додона. Його вимагають покарати за непрямий заклик росіян до вторгнення на територію країни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Молдова Вторгнення Росії до України
Новини
Втрати російської армії на 28 жовтня: свіжі дані Генштабу
Втрати російської армії на 28 жовтня: свіжі дані Генштабу
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію