Готовы ли США отправить солдат в Украину: что говорит Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Информацию о готовности США отправить солдат в Украину может подтвердить только президент Дональд Трамп. Такую возможность Киев уже обсуждал с Вашингтоном.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, отвечая на вопросы журналистов.

У главы украинского государства попросили прокомментировать слова премьера Польши Дональда Туска о том, что США "готовы разместить войска в Украине". 

"Это может подтвердить президент США. Это войска США и поэтому именно Америка принимает такие решения. Безусловно, мы это проговариваем и с президентом Трампом, и с представителями "коалиции решительных", - сказал президент. 

Зеленский уточнил, что отправка контингента стала бы сильной позицией в гарантиях безопасности. Поэтому Украина хотела бы, чтобы это произошло. 

Что сказал Туск

Напомним, ранее премьер Польши Дональд Туск заявил о том, что США впервые выразили готовность отправить своих военных в Украину. По его словам, американские солдаты могут быть размещены на границе или на линии разграничения.

Стоит заметить, что американские чиновники не говорили о готовности отправить солдат в Украину.

При этом только в воскресенье, 28 декабря, после встречи с президентом США Дональдом Трампом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности для Украины полностью согласованы.

К слову, в августе СNN со ссылкой на источники писало о том, что Вашингтон может отправить в Украину американских пилотов в рамках гарантий безопасности. Предусматривалось, что они будут выполнять "воздушные миссии". Такие слухи чиновники США не подтверждали.

Владимир ЗеленскийДональд ТускСоединенные Штаты АмерикиВойна в УкраинеГарантии безопасности