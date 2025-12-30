Готовы ли США отправить солдат в Украину: что говорит Зеленский

Что сказал Туск

Напомним, ранее премьер Польши Дональд Туск заявил о том, что США впервые выразили готовность отправить своих военных в Украину. По его словам, американские солдаты могут быть размещены на границе или на линии разграничения.

Стоит заметить, что американские чиновники не говорили о готовности отправить солдат в Украину.

При этом только в воскресенье, 28 декабря, после встречи с президентом США Дональдом Трампом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности для Украины полностью согласованы.

К слову, в августе СNN со ссылкой на источники писало о том, что Вашингтон может отправить в Украину американских пилотов в рамках гарантий безопасности. Предусматривалось, что они будут выполнять "воздушные миссии". Такие слухи чиновники США не подтверждали.