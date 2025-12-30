Чи готові США відправити солдатів в Україну: що говорить Зеленський

Що сказав Туск

Нагадаємо, раніше прем'єр Польщі Дональд Туск заявив про те, що США вперше висловили готовність відправити своїх військових в Україну. За його словами, американські солдати можуть бути розміщені на кордоні або на лінії розмежування.

Варто зауважити, що американські чиновники не говорили про готовність відправити солдатів в Україну.

При цьому тільки в неділю, 28 грудня, після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом президент України Володимир Зеленський заявив, що гарантії безпеки для України повністю узгоджені.

До речі, у серпні СNN з посиланням на джерела писало про те, що Вашингтон може відправити в Україну американських пілотів у рамках гарантій безпеки. Передбачалося, що вони виконуватимуть "повітряні місії". Такі чутки чиновники США не підтверджували.