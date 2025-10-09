ua en ru
Готовы ли партнеры пустить Украину в ЕС? Зеленский дал ответ и назвал единственное "но"

Киев, Четверг 09 октября 2025 10:15
UA EN RU
Готовы ли партнеры пустить Украину в ЕС? Зеленский дал ответ и назвал единственное "но" Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Маловичко Юлия, Милан Лелич

Партнеры хотят видеть Украину в ЕС - абсолютное большинство поддерживает это решение. Противостоит евроинтеграции Украины только Венгрия, однако это не должно стать препятствием.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами 8 октября, сообщает РБК-Украина.

"Нет колебаний, абсолютное большинство. 26 стран поддерживают это. Есть некоторые моменты. Но я понимаю общую атмосферу. В критический момент голосования 26 стран будут на нашей стороне", - заявил президент.

Венгрия против вступления Украины в ЕС

Однако глава государства признал - Венгрия против вступления Украины в ЕС. И это объясняется предвыборной кампанией премьера Виктора Орбана, который строит ее на противостоянии всем решениям Евросоюза.

"Не на нашей стороне Венгрия. Причина только одна - выборы в Венгрии предстоящие. И именно Европейский Союз - это направление является главным триггером для предвыборной кампании действующего премьер-министра в Венгрии. Он базирует свою предвыборную программу на том, что, в принципе, критикует все, что Евросоюз предлагает", - добавил Зеленский.

Проще говоря, как пояснил президент, Орбан своей критикой решений ЕС "подпитывает" свой электорат на выборах. Украина сейчас является инструментом в этой схеме и ее блокирование по вступлению в ЕС положительно влияет на рейтинг его партии.

"Поэтому он будет делать все, чтобы блокировать нас", - подытожил Зеленский.

Как можно повлиять на ситуацию

По мнению президента, есть несколько выходов из ситуации по блокированию Венгрией решений ЕС и вступления Украины в блок в частности.

Зеленский считает, что повлиять на позицию Будапешта могло бы изменение правил.

"Изменение правил проговаривается в кулуарах Европейского Союза. Когда большинство принимает решение. К этому надо идти. Например, недавно я встречался с премьер-министром Нидерландов. Это одна из важнейших тем, о которой мы говорили".- заявил глава государства.

Однако он признал, что европейцы консервативны в отношении изменений правил и это касается не только Украины - будет много разных вопросов и вызовов.

"Второй вариант - это, чтобы партнеры другими рычагами влияли на позицию премьер-министра Венгрии. По-другому пока никак. Вместе с Европейским Союзом мы считаем, что до конца этого года Украина будет готова с шестью кластерами", - подытожил президент.

На каком этапе евроинтеграция Украины

Как известно, недавно в Украину приезжала еврокомиссар Марта Кос, которая проводила скрининг законодательства для дальнейших шагов по вступлению Украины в ЕС.

Переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться весной 2026 года, как прогнозируют СМИ. Приблизительная дата определена тем, что это произойдет после парламентских выборов в Венгрии, которая блокирует евроинтеграцию Украины.

Европейский Совет принял решение о старте переговоров о вступлении Украины в ЕС в декабре 2023 года.

Зеленский заявил на днях, что Украина обязательно присоединится к ЕС, несмотря на позицию Венгрии.

Также в ЕС планируют принимать решение не единогласно, а учитывая позицию большинства, что позволит проигнорировать вето Венгрии касаемо евроинтеграции Украины.

