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Есть ли угроза для оборонных закупок из-за кадрового конфликта в АОЗ: что говорят в Минобороны

Фото: в ВСУ рассказали, есть ли угроза для оборонных закупок из-за кадрового конфликта в АОЗ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Юлия Акимова

В настоящее время срывов в поставках оружия украинским войскам из-за кадрового конфликта в Агентстве оборонных закупок нет.

Как сообщает РБК-Украина,об этом рассказал начальник главного управления оборонных закупок Минобороны Сергей Булавко во время брифинга.

"На сегодня у нас срывов в поставках оружия нет. Контрактирование у нас проводится, финансовый ресурс для того, чтобы позволить это, есть. У нас никаких преград нет относительно надлежащего, ритмичного, своевременного снабжения того или иного вооружения и военной техники", - сказал Булавко.

По его словам, тот финансовый ресурс, который доведен на сегодня в АОЗ по переходным контрактам с 2024-го на 2025 год, то 55% - это то вооружение и техника, которая была законтрактована в 2024 году и будут поставлять ее в 2025-м.

"За них будем платить тот финансовый ресурс, который предусмотрен на 2025 год", - добавил Булавко.

 

Кадровый скандал в АОЗ

Напомним, 22 января Наблюдательный совет АОЗ согласовал продление контракта с уже тогдашней главой АТЗ Мариной Безруковой, но Министерство обороны не дало "добро" на новый контракт.

Через два дня, 24 января, министр обороны Украины Рустем Умеров объявил об отставке своего заместителя Дмитрия Клименкова. В то же время он анонсировал изменения в системе закупок вооружения. Также глава Минобороны заявил, что назначит исполняющим обязанности директора АТЗ Арсена Жумадилова, который возглавляет и "Государственный оператор тыла".

Сегодня сообщалось, что Минобороны уволило Безрукову с должности директора АОЗ. Временно исполняющим обязанности главы предприятия назначен Арсен Жумадилов.

Подробнее о скандале - читайте в материале РБК-Украина.

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