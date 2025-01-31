Чи є загроза для оборонних закупівель через кадровий конфлікт в АОЗ: що кажуть у Міноборони

Наразі зривів в постачанні зброї українським військам через кадровий конфлікт в Агенції оборонних закупівель немає.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів начальник головного управління оборонних закупівель Міноборони Сергій Булавко під час брифінгу.
"На сьогодні у нас зривів в постачанні зброї немає. Контрактування у нас проводиться, фінансовий ресурс для того, щоб дозволити це, є. У нас ніяких перепон немає щодо належного, ритмічного, своєчасного постачання того чи іншого озброєння та військової техніки", - сказав Булавко.
За його словами, той фінансовий ресурс, який доведений на сьогодні в АОЗ по перехідним контрактам з 2024-го на 2025 рік, то 55% - це те озброєння і техніка, яка була законтрактована у 2024 році та постачатимуть її у 2025-му.
"За них будемо платити той фінансовий ресурс, який передбачений на 2025 рік", - додав Булавко.
Нагадаємо, 22 січня Наглядова рада АОЗ погодила продовження контракту з уже тодішньою головою АТЗ Мариною Безруковою, але Міністерство оборони не дало "добро" на новий контракт.
Через два дні, 24 січня, міністр оборони України Рустем Умєров оголосив про відставку свого заступника Дмитра Кліменкова. Водночас він анонсував зміни в системі закупівель озброєння. Також очільник Міноборони заявив, що призначить виконувачем обов'язків директора АТЗ Арсена Жумаділова, який очолює і "Державний оператор тилу".
Сьогодні повідомлялося, що Міноборони звільнило Безрукову з посади директора АОЗ. Тимчасово виконуючим обов’язки глави підприємства призначено Арсена Жумаділова.
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