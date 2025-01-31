Есть ли угроза для оборонных закупок из-за кадрового конфликта в АОЗ: что говорят в Минобороны

"На сегодня у нас срывов в поставках оружия нет. Контрактирование у нас проводится, финансовый ресурс для того, чтобы позволить это, есть. У нас никаких преград нет относительно надлежащего, ритмичного, своевременного снабжения того или иного вооружения и военной техники", - сказал Булавко.

По его словам, тот финансовый ресурс, который доведен на сегодня в АОЗ по переходным контрактам с 2024-го на 2025 год, то 55% - это то вооружение и техника, которая была законтрактована в 2024 году и будут поставлять ее в 2025-м.

"За них будем платить тот финансовый ресурс, который предусмотрен на 2025 год", - добавил Булавко.