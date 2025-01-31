Чи є загроза для оборонних закупівель через кадровий конфлікт в АОЗ: що кажуть у Міноборони

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповів начальник головного управління оборонних закупівель Міноборони Сергій Булавко під час брифінгу.

"На сьогодні у нас зривів в постачанні зброї немає. Контрактування у нас проводиться, фінансовий ресурс для того, щоб дозволити це, є. У нас ніяких перепон немає щодо належного, ритмічного, своєчасного постачання того чи іншого озброєння та військової техніки", - сказав Булавко.

За його словами, той фінансовий ресурс, який доведений на сьогодні в АОЗ по перехідним контрактам з 2024-го на 2025 рік, то 55% - це те озброєння і техніка, яка була законтрактована у 2024 році та постачатимуть її у 2025-му.

"За них будемо платити той фінансовий ресурс, який передбачений на 2025 рік", - додав Булавко.