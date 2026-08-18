ua en ru
Вт, 18 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Будет ли в Украине дополнительный выходной на День Независимости 2026

11:49 18.08.2026 Вт
2 мин
Какие правила государственных праздников в Украине во время войны?
aimg Татьяна Веремеева
Будет ли в Украине дополнительный выходной на День Независимости 2026 Фото: Будет ли выходной на День независимости? (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

День независимости Украины в 2026 году приходится на понедельник, 24 августа. В то же время, в этом году украинцы не получат дополнительного выходного в связи с праздником.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нормы действующего законодательства Украины.

Главное:

  • День недели: В 2026 году День независимости Украины (24 августа) выпадает на понедельник.
  • Статус дня: Понедельник, 24 августа, будет обычным рабочим днем - дополнительного выходного украинцы не получат.
  • Причина: Во время действия военного положения отменяются нормы Кодекса законов о труде в отношении праздничных и нерабочих дней.
  • Законодательная основа: Отмена выходного регулируется Законом Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

Когда отмечают День независимости

День независимости Украины отмечают ежегодно 24 августа. Эта дата определена статьей 73 Кодекса законов о труде Украины как праздничный день.

В календаре официальных праздников Украины на 2026 год 24 августа отмечено как День независимости Украины. В этом году он выпадает на понедельник.

Будет ли 24 августа выходным

Во время действия военного положения правила о праздничных и нерабочих днях не применяются. В частности, Закон Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" предусматривает, что в этот период не применяют нормы статей 71-73 Кодекса законов о труде Украины.

Военное положение в Украине продлено Указом Президента от 13 июля 2026 года №596/2026, который утвердила Верховная Рада Законом №4928-IX от 14 июля 2026 года.

Поэтому 24 августа 2026 года не является дополнительным нерабочим днем для работников в связи с Днем Независимости. Вопрос режима работы определяется с учетом законодательства, действующего во время военного положения.

Напомним, в этом году некоторые категории украинцев смогут получить разовую денежную помощь ко Дню независимости. Ее размер зависит от категории получателя и составляет от 450 до 3100 гривен. Части людей выплата будет начислена автоматически вместе с пенсией, субсидией или льготой, военнослужащим - через воинские части. Другим получателям нужно самостоятельно подать заявление в Пенсионный фонд до 1 ноября.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
День независимости Украины Выходные в Украине Выходные
Новости
"Обязательно ответим": Зеленский отреагировал на ракетный удар по Печенегам
"Обязательно ответим": Зеленский отреагировал на ракетный удар по Печенегам
Аналитика
Готова ли РФ к миру и что Кремль готовит на фронте: интервью с Вадимом Скибицким, ГУР
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Готова ли РФ к миру и что Кремль готовит на фронте: интервью с Вадимом Скибицким, ГУР