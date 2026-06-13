Выплаты ко Дню Независимости: кто получит автоматически, а кому придется идти в ПФУ

В 2026 году расширен перечень категорий лиц, которым денежная помощь ко Дню Независимости выплачивается автоматически. Большинству украинцев дополнительно обращаться за выплатой не нужно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины.

Как будет осуществляться выплата:

Получателям денежной помощи, которые получают пенсию, жилищные субсидии или льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, и не проходят службу (военную службу) денежная помощь будет выплачена в августе вместе с пенсией, жилищной субсидией или льготой.

Для проведения выплаты пенсионерам, субсидиантам и льготникам дополнительно обращаться не нужно.

Ветеранам войны, которые проходят службу (военную службу), в том числе, которые являются пенсионерами или получателями жилищных субсидий или льгот на оплату ЖКУ, средства будут направлены на счета воинских частей, учреждений, организаций, где такие граждане проходят службу (военную службу).

Тем, кто имеет право на выплату, не является пенсионером/получателем жилищных субсидий и льгот и не проходит службу (военную службу), для получения помощи нужно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда.

В заявлении на получение выплаты указываются реквизиты документов, подтверждающих личность; номер банковского счета для получения выплаты; регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии) и реквизиты удостоверения личности, которое дает право на получение денежной выплаты.

К заявлению прилагаются:

копия паспорта гражданина Украины или временного удостоверения гражданина Украины (при личном обращении предъявляются оригиналы);

копия удостоверения, подтверждающего соответствующий статус лица (при личном обращении - оригиналы).

Получатели денежной помощи, которые приобретут соответствующий статус до 24 августа текущего года и которым денежная помощь не будет выплачена по состоянию на 1 октября, имеют право обратиться с заявлением о ее выплате в орган Пенсионного фонда и получить ее до 1 ноября текущего года.

Подать заявление на выплату можно одним из способов: