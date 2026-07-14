Военное положение и мобилизацию в Украине продлили 20-й раз: новые сроки
В Украине еще на 90 дней продлили действие военного положения и общей мобилизации. Они будут действовать по меньшей мере до 31 октября 2026 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.
Это уже 20-е решение Верховной Рады о продлении этих режимов с начала полномасштабного вторжения.
Процедура прошла по стандартному алгоритму. Президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроекты №15401 и №15402, после чего народные депутаты отдали за каждый документ более 226-ти необходимых голосов.
Обязанности во время военного положения
В период действия этого режима военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны соблюдать следующие правила:
- состоять на военном учете в ТЦК по месту жительства или пребывания;
- своевременно обновлять свои данные для Единого государственного реестра;
- всегда иметь при себе паспорт и военно-учетный документ (бумажный или электронный) и предъявлять их по требованию полиции, пограничников или представителей ТЦК;
- являться в учебные центры или ТЦК по вызову в сроки, указанные в повестках;
- ежегодно проходить медицинскую комиссию (ВЛК) для определения пригодности к службе.
Проведение мобилизации
Под обязательный призыв подпадают пригодные по состоянию здоровья мужчины от 25 до 60 лет, не имеющие права на отсрочку. Сначала всех мобилизованных отправляют в учебные центры на базовую военную подготовку.
Граждан в возрасте от 18 до 25 лет могут мобилизовать только в редких случаях - если они являются офицерами запаса или уже прошли срочную службу. В других ситуациях молодежь до 25 лет может пойти в армию только добровольно, заключив контракт.
Женщины, состоящие на военном учете, могут приобщиться к обороне государства или призываться на службу исключительно по собственному желанию.
Напомним, Министерство обороны объяснило, чем отличаются отсрочка и бронирование, а также отметило, что большинство отсрочок сейчас продолжается автоматически.
Ранее адвокат Татьяна Лебедева сообщила в комментарии РБК-Украина, при каких условиях могут исчезнуть отсрочка и бронирование.