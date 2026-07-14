Военное положение и мобилизацию в Украине продлили 20-й раз: новые сроки

В Украине еще на 90 дней продлили действие военного положения и общей мобилизации. Они будут действовать по меньшей мере до 31 октября 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

Это уже 20-е решение Верховной Рады о продлении этих режимов с начала полномасштабного вторжения.

Процедура прошла по стандартному алгоритму. Президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроекты №15401 и №15402, после чего народные депутаты отдали за каждый документ более 226-ти необходимых голосов.

Обязанности во время военного положения

В период действия этого режима военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны соблюдать следующие правила:

состоять на военном учете в ТЦК по месту жительства или пребывания;

своевременно обновлять свои данные для Единого государственного реестра;

всегда иметь при себе паспорт и военно-учетный документ (бумажный или электронный) и предъявлять их по требованию полиции, пограничников или представителей ТЦК;

являться в учебные центры или ТЦК по вызову в сроки, указанные в повестках;

ежегодно проходить медицинскую комиссию (ВЛК) для определения пригодности к службе.

Проведение мобилизации

Под обязательный призыв подпадают пригодные по состоянию здоровья мужчины от 25 до 60 лет, не имеющие права на отсрочку. Сначала всех мобилизованных отправляют в учебные центры на базовую военную подготовку.

Граждан в возрасте от 18 до 25 лет могут мобилизовать только в редких случаях - если они являются офицерами запаса или уже прошли срочную службу. В других ситуациях молодежь до 25 лет может пойти в армию только добровольно, заключив контракт.

Женщины, состоящие на военном учете, могут приобщиться к обороне государства или призываться на службу исключительно по собственному желанию.