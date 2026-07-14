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Военное положение и мобилизацию в Украине продлили 20-й раз: новые сроки

12:57 14.07.2026 Вт
2 мин
Специальные правовые режимы будут действовать еще по меньшей мере 90 суток
aimg Валерий Ульяненко
Военное положение и мобилизацию в Украине продлили 20-й раз: новые сроки Фото: мобилизация в Украине (facebook.com/Vinobltck)
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В Украине еще на 90 дней продлили действие военного положения и общей мобилизации. Они будут действовать по меньшей мере до 31 октября 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

Это уже 20-е решение Верховной Рады о продлении этих режимов с начала полномасштабного вторжения.

Процедура прошла по стандартному алгоритму. Президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроекты №15401 и №15402, после чего народные депутаты отдали за каждый документ более 226-ти необходимых голосов.

Обязанности во время военного положения

В период действия этого режима военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны соблюдать следующие правила:

  • состоять на военном учете в ТЦК по месту жительства или пребывания;
  • своевременно обновлять свои данные для Единого государственного реестра;
  • всегда иметь при себе паспорт и военно-учетный документ (бумажный или электронный) и предъявлять их по требованию полиции, пограничников или представителей ТЦК;
  • являться в учебные центры или ТЦК по вызову в сроки, указанные в повестках;
  • ежегодно проходить медицинскую комиссию (ВЛК) для определения пригодности к службе.

Проведение мобилизации

Под обязательный призыв подпадают пригодные по состоянию здоровья мужчины от 25 до 60 лет, не имеющие права на отсрочку. Сначала всех мобилизованных отправляют в учебные центры на базовую военную подготовку.

Граждан в возрасте от 18 до 25 лет могут мобилизовать только в редких случаях - если они являются офицерами запаса или уже прошли срочную службу. В других ситуациях молодежь до 25 лет может пойти в армию только добровольно, заключив контракт.

Женщины, состоящие на военном учете, могут приобщиться к обороне государства или призываться на службу исключительно по собственному желанию.

Напомним, Министерство обороны объяснило, чем отличаются отсрочка и бронирование, а также отметило, что большинство отсрочок сейчас продолжается автоматически.

Ранее адвокат Татьяна Лебедева сообщила в комментарии РБК-Украина, при каких условиях могут исчезнуть отсрочка и бронирование.

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