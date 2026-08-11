Выплаты ко Дню Независимости 2026: кто получит деньги автоматически, а кому нужно писать заявление
В Украине в 2026 году расширен перечень категорий лиц, которым денежное пособие ко Дню Независимости выплачивается автоматически. Правительство утвердило размеры выплат, которые отличаются в зависимости от категорий и заслуг - от 450 до 3 100 гривен.
Кто получит деньги автоматически, а кому нужно обращаться в Пенсионный фонд - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Размеры пособия: Суммы выплат составляют от 450 до 3100 грн в зависимости от категории получателя (наибольшие выплаты предусмотрены для лиц с особыми заслугами и лиц с инвалидностью I группы).
- Автоматические выплаты: Пенсионерам, получателям субсидий и льгот (не проходящим военную службу) помощь выплатят в августе автоматически вместе с основной выплатой. Обращаться дополнительно не нужно.
- Военнослужащие: Ветеранам войны, которые проходят службу, средства будут направлены непосредственно на счета воинских частей или учреждений.
- Самостоятельное обращение: Тем, кто имеет право на выплату, но не является пенсионером/субсидиантом и не служит, следует обратиться с заявлением в Пенсионный фонд Украины (лично, по почте или онлайн) до 1 ноября.
Как сообщили в Пенсионном фонде, в 2026 году в Украине расширен перечень категорий лиц, которым денежная помощь ко Дню Независимости выплачивается автоматически - большинству получателей дополнительно обращаться не нужно.
Размеры денежной помощи
- 3 100 грн - лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, а также лицам с инвалидностью в результате войны и бывшим малолетним узникам концентрационных лагерей и гетто (I группы).
- 2 900 грн - лицам с инвалидностью в результате войны и бывшим малолетним узникам концлагерей (II группы).
- 2 700 грн - лицам с инвалидностью в результате войны и бывшим малолетним узникам концлагерей (III группы).
- 1 000 грн - участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и детям, родившимся в таких местах.
- 650 грн - членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины, а также женам (мужьям) умерших лиц с инвалидностью в результате войны и других определенных категорий, которые не женились во второй раз.
- 450 грн - участникам войны, бывшим узникам концлагерей, лицам, насильно вывезенным на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков и других участников борьбы с нацистским режимом.
Как будут осуществляться выплаты
Пенсионерам, получателям субсидий и льгот: Тем, кто получает пенсию, ежемесячное пожизненное денежное содержание, жилищные субсидии или льготы на коммунальные услуги и не проходит военную службу, помощь выплатят в августе вместе с пенсией, субсидией или льготой. Обращаться не нужно.
Военнослужащим: Ветеранам войны, которые проходят службу (в частности, если они являются пенсионерами или получателями субсидий/льгот), средства направят на счета воинских частей, учреждений или организаций, где они служат. Важно убедиться, что работодатель располагает информацией о статусе ветерана.
Другим категориям: Тем, кто имеет право на выплату, но не является пенсионером/субсидиантом и не проходит службу, нужно самостоятельно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.
Как подать заявление (для тех, кто не получает автоматически)
В заявлении произвольной формы указываются реквизиты документа, удостоверяющего личность; номер банковского счета; регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и реквизиты удостоверения ветерана. К заявлению прилагаются копии паспорта и соответствующего удостоверения.
Подать документы можно одним из способов:
- Лично в сервисном центре Пенсионного фонда или ЦНАП по месту жительства (при себе иметь оригиналы);
- Почтой по адресу территориального органа Пенсионного фонда;
- Онлайн через вебпортал электронных услуг ПФУ с наложением квалифицированной электронной подписи (КЭП).
Лица, которые обретут соответствующий статус до 24 августа текущего года и которым помощь не выплатят по состоянию на 1 октября, могут обратиться в ПФУ и получить средства до 1 ноября.