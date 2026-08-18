Чи буде в Україні додатковий вихідний на День незалежності 2026

День незалежності України у 2026 році припадає на понеділок, 24 серпня. Водночас цього року українці не отримають додаткового вихідного у зв'язку зі святом.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на норми чинного законодавства України.

Головне: День тижня: У 2026 році День незалежності України (24 серпня) припадає на понеділок.

У 2026 році День незалежності України (24 серпня) припадає на понеділок. Статус дня: Понеділок, 24 серпня, буде звичайним робочим днем - додаткового вихідного українці не отримають.

Понеділок, 24 серпня, буде звичайним робочим днем - додаткового вихідного українці не отримають. Причина: Під час дії воєнного стану скасовуються норми Кодексу законів про працю щодо святкових та неробочих днів.

Під час дії воєнного стану скасовуються норми Кодексу законів про працю щодо святкових та неробочих днів. Законодавче підґрунтя: Скасування вихідного регулюється Законом України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Коли відзначають День незалежності

День незалежності України відзначають щороку 24 серпня. Ця дата визначена статтею 73 Кодексу законів про працю України як святковий день.

У календарі офіційних свят України на 2026 рік 24 серпня зазначено як День незалежності України. Цього року він припадає на понеділок.

Чи буде 24 серпня вихідним

Під час дії воєнного стану правила щодо святкових і неробочих днів не застосовуються. Зокрема, Закон України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" передбачає, що в цей період не застосовуються норми статей 71-73 Кодексу законів про працю України.

Воєнний стан в Україні продовжено Указом Президента від 13 липня 2026 року №596/2026, який затвердила Верховна Рада Законом №4928-IX від 14 липня 2026 року.

Тому 24 серпня 2026 року не є додатковим неробочим днем для працівників у зв'язку з Днем незалежності. Питання режиму роботи визначається з урахуванням законодавства, що діє під час воєнного стану.