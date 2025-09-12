Атаковали ли российские дроны логистический хаб НАТО в Жешуве: что говорит Сикорский

Министерство иностранных дел Польши не может подтвердить, что во время атаки в ночь на 10 сентября российские дроны направлялись на логистический хаб НАТО в Жешуве.

Как передает корреспондент РБК-Украина , об этом министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

"Я не могу подтвердить или опровергнуть это, потому что дроны были сбиты. Я думаю, об этом надо говорить с военными экспертами. Я понимаю, что может быть много спекуляций вокруг этого, но у меня нет ответа", - сказал Сикорский.

Он отметил, что вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши - это "момент истины".

"Потому, что они залетели не только из Украины, но и Беларуси и речь шла о процессе, который длился семь часов", - добавил глава МИД Польши.