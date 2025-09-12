ua en ru
Атаковали ли российские дроны логистический хаб НАТО в Жешуве: что говорит Сикорский

Пятница 12 сентября 2025 19:07
Атаковали ли российские дроны логистический хаб НАТО в Жешуве: что говорит Сикорский Фото: министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министерство иностранных дел Польши не может подтвердить, что во время атаки в ночь на 10 сентября российские дроны направлялись на логистический хаб НАТО в Жешуве.

Как передает корреспондент РБК-Украина, об этом министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

"Я не могу подтвердить или опровергнуть это, потому что дроны были сбиты. Я думаю, об этом надо говорить с военными экспертами. Я понимаю, что может быть много спекуляций вокруг этого, но у меня нет ответа", - сказал Сикорский.

Он отметил, что вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши - это "момент истины".

"Потому, что они залетели не только из Украины, но и Беларуси и речь шла о процессе, который длился семь часов", - добавил глава МИД Польши.

Атака дронов на Польшу

Напомним, во время атаки на Украину в ночь на 10 сентября около 20 российских дронов залетели в воздушное пространство Польши. Большинство - с территории Беларуси. При этом силам ПВО удалось сбить четыре беспилотника.

По последней информации, в Польше нашли обломки 16 российских беспилотников, которые залетели на ее территорию во время атаки. Один из дронов упал на территорию военной базы. Обломки сбитых беспилотников нашли в 11 населенных пунктах Польши.

В связи с российской атакой НАТО применило 4 статью. Это позволит государствам-членам обсудить ситуацию с союзниками в Североатлантическом совете.

По информации СМИ, Россия могла пытаться атаковать базу НАТО на территории Польши. Часть беспилотников РФ летели в ее направлении.

