Чи атакували російські дрони логістичний хаб НАТО у Жешуві: що каже Сікорський

Міністерство закордонних справ Польщі не може підтвердити, що під час атаки у ніч на 10 вересня російські дрони прямували на логістичний хаб НАТО у Жешуві.

Як передає кореспондент РБК-Україна , про це міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив під час спільної пресконференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою.

"Я не можу підтвердити або спростувати це, тому що дрони було збито. Я думаю, про це треба говорити з військовими експертами. Я розумію, що може бути багато спекуляцій навколо цього, але у мене немає відповіді", - сказав Сікорський.

Він зазначив, що вторгнення російських дронів в повітряний простір Польщі - це "момент істини".

"Тому, що вони залетіли не лише з України, а й Білорусі і йшлося про процес, який тривав сім годин", - додав глава МЗС Польщі.