Как выглядит Киево-Печерская лавра после атаки: фото снаружи и внутри (репортаж)

Россия в ночь на 15 июня осуществила массированный обстрел по Украине. Основной целью врага стал Киев, где прилет был в частности в Успенский собор Киево-Печерской лавры в самом центре города.

РБК-Украина в репортаже показывает, как выглядит святыня после российского удара.

Вид извне: обгорелая крыша

Утро возле Лавры началось с запаха гари и тяжелым дымом, который до сих пор растянулся до неба. Первое, что бросается в глаза еще на подходах - черная, изуродованная огнем верхушка Успенского собора.

Российский "Шахед" попал прямо в центр крыши примерно в половине второго ночи. Вспыхнул масштабный пожар, который мгновенно охватил 800 квадратных метров. Огонь пошел по верхним ярусам свода.

Фото: повреждения крыши Успенского собора после тушения пожара (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Гендиректор Киево-Печерской лавры Максим Остапенко объясняет: расчет врага был коварным и жестоким.

Оккупанты метили так, чтобы деревянные конструкции купола полностью выгорели, и вся крыша рухнула внутрь храма, похоронив под собой уникальный интерьер.

Фото: "Шахед" изуродовал Успенский собор Киево-Печерской лавры (t.me/V_Zelenskiy_official)

Более того, балки собора были обработаны огнеупорными смесями, поэтому есть подозрение, что дрон нес особый заряд с зажигательной смесью, чтобы максимально усилить пламя.

Фото: спасатели уже ликвидировали пожар в Лавре (РБК-Украина)

Только благодаря работе пожарных, которые работали под угрозой новых взрывов, собор удалось спасти от полного разрушения.

И угроза была реальной: когда чрезвычайники укрощали огонь в Лавре, россияне цинично ударили во второй раз.

Фото: "Мистецький арсенал" охватила площадь 1000 кв. м, ее уже потушили(facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Под второй удар попала 300-летняя Башня Кушника и здание "Мистецького арсеналу".

Башня Ивана Кушника (также Башня Иоанна Кущника) - это историческая оборонительная каменная башня XVII-XVIII веков, которая является частью архитектурного ансамбля Киево-Печерской лавры.

Фото: повреждение здания "Мистецького арсеналу" (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Президент Украины уже подтвердил, что 2 российских дрона целенаправленно атаковали часть Киева, где расположены лавра и "Мистецький арсенал".

Вид изнутри и спасение реликвий

Заходим внутрь Успенского собора. Здесь стоит запах гари, а под ногами - вода от тушения пожара и местами мелкие куски стекла.

Фото: внутри Успенского собора последствия удара не менее заметны. На полу можно увидеть осколки стекла (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Сейчас есть чрезвычайно сильные повреждения верхушки собора. Есть угроза той части, которая находится ниже, то есть это росписи, фрески, иконостас.

Оценить точные убытки для внутренней отделки эксперты смогут только после анализа состояния несущих конструкций.

Фото: Успенский собор теперь нужно очистить от воды, обломков и загрязнений (t.V_Zelenskiy_official)

Однако настоящим чудом и результатом чрезвычайной сплоченности стало спасение святынь. Как только вспыхнул огонь, работники заповедника вместе с полицией и монахами Лавры бросились спасать уникальные экспонаты.

Из огня вынесли всю выставку, посвященную Воскресению Христову.

Также удалось вовремя эвакуировать одну из самых выдающихся и ценных святынь Киево-Печерской лавры - серебряную раку святого Стефана, которая является уникальным памятником XVIII века. Сейчас все эти реликвии в безопасности.

Фото: Киево-Печерская лавра после атаки как минимум неделю будет закрыта для посещений (Getty Images)

"Мировое варварство, которое не имеет оправдания"

Всего во время ночного обстрела россиян пострадало более 5 объектов национального наследия и несколько объектов местного значения. Заметим, что Киево-Печерская Лавра - это объект, который находится под всемирной защитой и относится к всемирному культурному наследию.

Этот удар возмутил весь цивилизованный мир. Место атаки вместе с министрами правительства сегодня посетил президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что эти удары были абсолютно целенаправленными и будут иметь ответ.

Фото: Зеленский назвал атаку РФ "одним из крупнейших российских преступлений против христианской культуры" (t.me/V_Zelenskiy_official)

В свою очередь настоятель ПЦУ, митрополит Епифаний назвал удар "очередным российским преступлением против человечности". Он подчеркнул, что РФ абсолютно безразлично на любые святыни, в том числе те, которые они называют "принадлежащими русскому миру".

Святыню восстановят

Несмотря на серьезные повреждения, Успенский собор будет восстановлен. Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, благодаря профессиональным действиям спасателей удалось не допустить полного уничтожения святыни. Свириденко подчеркнула, что россияне пытались уничтожить Лавру во второй раз - так же, как это произошло в 1941 году, однако на этот раз восстанавливать собор с фундамента не придется.

Правительство уже готовит решение о безотлагательном выделении средств из резервного фонда для консервации поврежденной крыши и дальнейших восстановительных работ.

Кроме того, Украина ожидает реакции международных организаций на очередной удар по объекту всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. К работе по привлечению международной поддержки также планируют активнее привлечь Украинский фонд культурного наследия.

Как отметила премьер, помощь в восстановлении святыни уже готовы предоставить представители украинского бизнеса и меценаты, которые с утра начали обращаться с соответствующими предложениями.