Дым видно за десятки километров: появились фото и видео пожара на НПЗ в Туапсе

15:20 16.04.2026 Чт
Туапсинский НПЗ продолжает пылать
Валерий Ульяненко
Фото: резервуары с нефтью до сих пор горят в Туапсе (t.me mchs_official)

Неизвестные дроны атаковали порт и нефтебазу в Туапсе, где загорелись резервуары с нефтью. Дым от пожара видно за десятки километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA и "Радио Свобода".

ASTRA пишет, что дымный шлейф от пожара на Туапсинском НПЗ в Туапсе видно за десятки километров. Обнародованное видео, вероятно, снято со стороны Лазаревского (25 км от завода), горизонтальный таймлапс - со стороны Небуга (10 км от НПЗ).

Отмечается, что дым от пожара видно даже с камеры на отеле "Жемчужина" в Сочи - он находится в 78 км от Туапсинского НПЗ. Еще один скриншот сделан с камеры возле поселка Вардане, расположенного в 54 км от НПЗ.

"Радио Свобода" обнародовала спутниковый снимок пожара на Туапсинском НПЗ, сделанный около полудня по местному времени.

Туапсинский НПЗ входит в десятку крупнейших в России и ориентирован на экспорт с мощностью переработки нефтепродуктов около 12 млн. тонн в год.

Завод является частью энергетического тыла РФ и задействован в обеспечении вражеских вооруженных сил. Он производит автомобильный бензин различных марок, прямогонный бензин (сырье для нефтехимии), дизельное топливо и мазут.

Удары по Туапсинскому НПЗ

В ночь на 16 апреля в Краснодарском крае РФ работала ПВО, сообщалось о взрывах и возгораниях в Туапсе на территории порта и нефтебазы. В сети сообщили, что горели как минимум два резервуара с нефтью Туапсинского НПЗ.

Местные власти подтвердили атаку дронов на Туапсе. Известно также, что многочисленные обломки упали на территории предприятий в районе морского порта.

Отметим, перед этим Силы обороны поразили Туапсинский НПЗ в ночь на 31 декабря. Тогда были повреждены установка первичной переработки нефти и комплексные установки глубинной переработки нефтепродуктов

