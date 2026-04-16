Дым видно за десятки километров: появились фото и видео пожара на НПЗ в Туапсе

Неизвестные дроны атаковали порт и нефтебазу в Туапсе, где загорелись резервуары с нефтью. Дым от пожара видно за десятки километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA и "Радио Свобода ".

ASTRA пишет, что дымный шлейф от пожара на Туапсинском НПЗ в Туапсе видно за десятки километров. Обнародованное видео, вероятно, снято со стороны Лазаревского (25 км от завода), горизонтальный таймлапс - со стороны Небуга (10 км от НПЗ).

Отмечается, что дым от пожара видно даже с камеры на отеле "Жемчужина" в Сочи - он находится в 78 км от Туапсинского НПЗ. Еще один скриншот сделан с камеры возле поселка Вардане, расположенного в 54 км от НПЗ.

"Радио Свобода" обнародовала спутниковый снимок пожара на Туапсинском НПЗ, сделанный около полудня по местному времени.

Туапсинский НПЗ входит в десятку крупнейших в России и ориентирован на экспорт с мощностью переработки нефтепродуктов около 12 млн. тонн в год.

Завод является частью энергетического тыла РФ и задействован в обеспечении вражеских вооруженных сил. Он производит автомобильный бензин различных марок, прямогонный бензин (сырье для нефтехимии), дизельное топливо и мазут.