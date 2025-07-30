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Рада может рассмотреть изменения в госбюджет по финансированию ВСУ: Стефанчук назвал дату

Среда 30 июля 2025 06:08
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Рада может рассмотреть изменения в госбюджет по финансированию ВСУ: Стефанчук назвал дату Фото: председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук (Виталий Носач/РБК Украина)
Автор: Валерий Савицкий

Верховная Рада 31 июля может рассмотреть изменения в государственный бюджет на 2025 год, касающиеся финансирования Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью спикера парламента Руслана Стефанчука в эфире телеканала "Мы-Украина".

Он отметил, что депутаты будут рассматривать закон о корректировке бюджета на 2025 год в тот же день, когда будет рассматриваться президентский законопроект по усилению эффективности НАБУ и САП.

Стефанчук отметил, что украинские военные и ВСУ должны чувствовать финансовую и социальную поддержку государства и подчеркнул, что Верховная Рада ожидает внесения от нового правительства проекта бюджета на 2026 год.

Он заявил, что "мы будем делать все для того, чтобы прошла нормальная дискуссия в украинском парламенте".

"Мы должны сделать все для того, чтобы ни у кого, в том числе у наших партнеров, не было никаких сомнений, что каждая копейка идет на нашу оборону, на наше укрепление и на приближение устойчивого и справедливого мира", - подчеркнул Стефанчук.

Финансирование ВСУ

Напомним, в мае Украина предложила странам ЕС новый механизм финансирования ВСУ, что сделает его более быстрым и эффективным.

В мае тогдашний премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о необходимости увеличения расходов на нужды В СУ из-за сокращения помощи западных партнеров.

По данным Минфина, расходы Украины на армию в 2025 году оказались выше соответствующих статей госбюджета.

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