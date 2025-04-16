Военные расходы Украины оказались больше: ожидать ли повышения налогов

Военные расходы Украины в этом году оказались выше, чем заложено в государственный бюджет. Изменения могут быть одобрены во второй половине года за счет имеющихся ресурсов.

Об этом сказал министр финансов Украины Сергей Марченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время дискуссии ЦЭС .

"Если говорить о наших текущих бюджетных потребностях, то да, это правда, что нам пришлось потратить дополнительную часть существующего бюджета на военные цели из-за определенных военных обстоятельств. Я не хочу вдаваться в детали или конкретику, почему именно это произошло", - сказал он.

Марченко отметил, что военный бюджет на этот год "существенный" и практически такой же, как и в прошлом.

"Но мы не могли предусмотреть все возможные военные риски, которые сейчас реализовались. Именно поэтому наши военные расходы этого квартала и предыдущего квартала значительно выше, чем мы планировали изначально", - рассказал министр.

В то же время Марченко не видит в этом "никаких проблем". "Я считаю, что мы достаточно способны покрыть эти дополнительные военные расходы", - сказал он.

Изменения в бюджет

Марченко заявил, что вопрос заключается в сроках принятия дополнительного бюджета. "Сейчас я не готов сказать, что это произойдет в ближайшее время. Вероятно, это произойдет во второй половине года. У Министерства обороны есть достаточно ресурсов и подготовки, чтобы обеспечить выполнение своих функций к тому времени", - сказал он.

Марченко пока не готов сказать, когда будут изменения в бюджет, ведь ситуация остается достаточно непредсказуемой и нестабильной, особенно когда речь идет о военных расходах.

"Хочу повторить, что ситуация под контролем. Мы не видим никаких рисков, связанных с невыплатой военных расходов или других подобных проблем. Более того, мы полностью способны покрыть все военные расходы. Мы имеем достаточный резерв доходов и внутренних ресурсов, чтобы сделать это без дополнительного повышения налогов", - заявил министр

В Минфине считают, что смогут профинансировать военные расходы за счет перевыполнения плана по мобилизации доходов. "Также у нас есть пространство для маневра через внутренние заимствования", - добавил он.

Напомним, в бюджете-2025 на обеспечение Сил обороны в 2025 году предусмотрено более 2,2 трлн гривен. В апреле в Минфине заявили, что информация СМИ об угрозе выплат военным не соответствует действительности.