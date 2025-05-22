Украина предложила Европе напрямую финансировать ВСУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра финансов Украины Сергея Марченко.

Министр финансов Украины сообщил, что на встречах финансового блока G7 в Канаде состоялись насыщенные переговоры с министрами финансов нескольких стран партнеров, руководством МВФ, а также обсуждение восстановления и инвестиционного потенциала Украины с бизнесом Канады.

Он подчеркнул, что сессия G7 прошла с четкими сигналами о продолжении поддержки Украины.

"Ключевая тема, которую поднимали с партнерами - пути обеспечения финансовых потребностей Украины на 2026 год", - сообщил Марченко.

Интеграции украинского военного потенциала

По данным министра, сейчас продолжается диалог о возможности интеграции украинского военного потенциала в оборонную систему Европы.

"Уверен, что такое решение имеет ряд стратегических преимуществ для Украины, в частности сохранение финансовой стабильности в 2026 году и в дальнейшем, а для ЕС - обеспечение безопасности от потенциальной российской агрессии. Ведь украинская армия имеет весь необходимый для этого опыт", - пояснил он.

Марченко пояснил, что Украина предлагает:

участие партнеров в финансировании украинских вооруженных сил,

интеграцию украинской армии в оборонную систему Европы.

"Расходы на обеспечение украинских вооруженных сил для безопасности Европы будут составлять небольшую долю ВВП ЕС. Она может быть распределена между странами, которые готовы присоединиться к инициативе, и включена в расчет оборонных расходов в соответствии с обязательствами этих стран перед НАТО", - отметил министр.

По данным Марченко, учитывая военные риски, Европа уже ищет пути укрепления обороны, в частности через увеличение численности военного персонала.

"Но развитие подобного потенциала потребует лет и значительных ресурсов. Интеграция украинских вооруженных сил - действенное решение, имеющее экономические преимущества для стран-партнеров", - подчеркнул он.

Министр сообщил, что он подчеркнул, что поддержка Украины - это инвестиция в стабильность Европы, а усиление обороноспособности - не политический выбор, а насущная необходимость.

"Действовать надо уже сегодня, чтобы быть сильными в будущем. Продолжаем системную работу с партнерами для обеспечения справедливого и устойчивого мира для Украины", - подытожил Марченко.