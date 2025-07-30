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Рада може розглянути зміни у держбюджет щодо фінансування ЗСУ: Стефанчук назвав дату

Середа 30 липня 2025 06:08
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Рада може розглянути зміни у держбюджет щодо фінансування ЗСУ: Стефанчук назвав дату Фото: голова Верховної Ради Руслан Стефанчук (Віталій Носач/РБК Україна)
Автор: Валерій Савицький

Верховна Рада 31 липня може розглянути зміни до державного бюджету на 2025 рік, що стосуються фінансування Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю спікера парламенту Руслана Стефанчука в ефірі телеканалу "Ми-Україна".

Він зазначив, що депутати будуть розглядати закон про коригування бюджету на 2025 рік у той же день, коли розглядатиметься президентський законопроєкт щодо посилення ефективності НАБУ та САП.

Стефанчук зазначив, що українські військові та ЗСУ мають відчувати фінансову та соціальну підтримку держави і наголосив, що Верховна Рада очікує внесення від нового уряду проєкту бюджету на 2026 рік.

Він заявив, що "ми будемо робити все для того, щоб пройшла нормальна дискусія в українському парламенту".

"Ми повинні зробити все для того, щоб ні в кого, в тому числі в наших партнерів, не було жодних сумнівів, що кожна копійка іде на нашу оборону, на наше зміцнення і на наближення сталого і справедливого миру", - підкреслив Стефанчук.

Фінансування ЗСУ

Нагадаємо, у травні Україна запропонувала країнам ЄС новий механізм фінансування ЗСУ, що зробить її більш швидкою та ефективною.

У травні тодішній прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про необхідність збільшення видатків на потреби ЗСУ через скорочення допомоги західних партнерів.

За даними Мінфіну, видатки України на армію у 2025 році виявилися вищими за відповідні статті держбюджету.

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