Рада може розглянути зміни у держбюджет щодо фінансування ЗСУ: Стефанчук назвав дату

Верховна Рада 31 липня може розглянути зміни до державного бюджету на 2025 рік, що стосуються фінансування Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю спікера парламенту Руслана Стефанчука в ефірі телеканалу "Ми-Україна".

Він зазначив, що депутати будуть розглядати закон про коригування бюджету на 2025 рік у той же день, коли розглядатиметься президентський законопроєкт щодо посилення ефективності НАБУ та САП.

Стефанчук зазначив, що українські військові та ЗСУ мають відчувати фінансову та соціальну підтримку держави і наголосив, що Верховна Рада очікує внесення від нового уряду проєкту бюджету на 2026 рік.

Він заявив, що "ми будемо робити все для того, щоб пройшла нормальна дискусія в українському парламенту".

"Ми повинні зробити все для того, щоб ні в кого, в тому числі в наших партнерів, не було жодних сумнівів, що кожна копійка іде на нашу оборону, на наше зміцнення і на наближення сталого і справедливого миру", - підкреслив Стефанчук.