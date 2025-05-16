Шмыгаль допустил увеличение бюджетных расходов на войну из-за сокращения помощи

Украина снова может изменить государственный бюджет из-за увеличения расходов на войну. В этом году также наблюдается сокращение помощи от партнеров.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Верховной Рады, которую ведет нардеп Алексей Гончаренко.

"Относительно дополнительных средств... Если такая потребность возникнет, мы обратимся в парламент с соответствующим предложением с определением соответствующих источников наполнения государственного бюджета", - сказал он.

Шмыгаль напомнил, что в прошлом году в первом квартале были значительные задержки поставок оружия от партнеров, что привело к вынужденным расходам из бюджета, которые не были учтены при планировании.

"В этом году ситуация, к сожалению, повторяется. Начиная с первого квартала у нас произошло сокращение помощи от некоторых партнеров. Мы были вынуждены взять на себя дополнительные закупки оружия и боеприпасов для ВСУ, что потянуло дополнительные расходы", - сказал он.

По его словам, на данный момент все расходы покрыты. "Если во втором полугодии нам нужны будут средства... мы обратимся в парламент и обоснуем все источники", - сказал Шмыгаль.