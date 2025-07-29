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Рада готова поддержать законопроект Зеленского о НАБУ, - источники

Киев, Вторник 29 июля 2025 22:03
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Рада готова поддержать законопроект Зеленского о НАБУ, - источники Иллюстративное фото: в Раде нашли необходимое количество голосов за законопроект о НАБУ (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Иван Носальский

В Раде уже нашли достаточное количество голосов, чтобы принять президентский законопроект о восстановлении полномочий НАБУ и САП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По оценке одного из собеседников, голосов даже должно хватить "с существенным запасом", по словам другого - запас голосов будет, но не такой значительный.

В любом случае, ожидается, что внесенный президентом Владимиром Зеленским законопроект в четверг, 31 июля, поддержит уверенное большинство депутатов из "Слуги народа", а также депутаты от "Европейской солидарности" и "Голоса". В сумме это должно дать 180-190 голосов из 226 необходимых.

"Думаю, из остальной части зала, обломков ОПЗЖ, депутатских групп - мы эти 40 голосов должны набрать", - рассказал один из источников издания.

При этом на поддержку законопроекта со стороны фракции "Батькивщина" никто из собеседников не рассчитывает.

Отметим, что количество потенциальных голосов за восстановление независимости НАБУ и САП постепенно растет. Так, еще в понедельник, 28 июля, некоторые собеседники в "Слуге народа" предполагали, что 226 голосов "за" еще не наберется.

Законопроект Зеленского о НАБУ

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе внес в Раду законопроект, которым предлагается обеспечить независимость НАБУ и САП, а также защитить антикоррупционные органы от российского влияния.

Необходимость в таком законопроекте возникла после того, как Рада урезала полномочия двух основных антикоррупционных органов, приняв неоднозначный закон.

Такой шаг вызвал быструю реакцию среди украинцев - жители ряда городов вышли на протесты.

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