Июнь за партами, весна без каникул? В МОН объяснили, что важно знать детям и родителям

Из-за энергетического кризиса в Украине на фоне вражеских обстрелов образовательный график украинских школьников может меняться. Поэтому в МОН объяснили, от чего зависят продолжительность текущего учебного года и весенние каникулы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя министра образования и науки Украины Надежды Кузьмичевой в интервью для "Украинской Правды. Жизнь".

Главное:

Календарные границы : официальную дату завершения учебного года в Украине определило ранее правительство.

: официальную дату завершения учебного года в Украине определило ранее правительство. Автономия заведений : школы могут принимать решения о завершении образовательного процесса индивидуально.

: школы могут принимать решения о завершении образовательного процесса индивидуально. Формат связи : современные технологии позволяют асинхронный подход к дистанционному обучению.

: современные технологии позволяют асинхронный подход к дистанционному обучению. Весенние каникулы: компенсация "потерянных" учебных дней за счет весенних каникул в некоторых случаях возможна.

Когда заканчивается учебный год в Украине

Кузьмичева напомнила, что сроки учебного года во время военного положения в Украине определяет заранее соответствующее постановление Кабинета министров (принятое в начале учебного года).

"Документ говорит, что 2025-2026 учебный год длится до конца июня", - сообщила представительница правительства.

В то же время она подчеркнула: "Это не означает, что при нормальных условиях все школы обязаны учить до конца июня".

"Это те границы, которые задает правительство, а дальше - автономия учебных заведений", - объяснила заместитель министра.

Могут ли продлить срок обучения

По словам Кузьмичевой, блэкауты сейчас - "неоднородные по всей территории Украины".

Она напомнила также, что в западных и центральных регионах - "реже продолжали каникулы, чем в Киеве или в прифронтовых регионах".

"Поэтому сейчас мы не видим необходимости продлевать год еще больше, чем до конца июня", - подчеркнула представительница МОН.

Она добавила, что специалисты, безусловно, будут и в дальнейшем "анализировать ситуацию и события, связанные с энергетикой".

"Решения могут измениться весной. Но сейчас границы учебного года - до конца июня", - поделилась специалист.

Как приспособиться к отключениям света

Заместитель министра напомнила, что "в сложных условиях школы имеют возможность проводить дистанционное обучение, в частности с применением асинхронного подхода".

"Например, когда у ребенка включили свет, он может зайти на соответствующий ресурс, которым пользуется учебное заведение, забрать оттуда необходимую информацию, выполнить задание и разместить", - объяснила Кузьмичева.

Между тем учитель, когда у него есть свет, может зайти и все проверить.

"Если этого недостаточно, школы могут продолжать обучение в июне в том формате, который является лучшим именно для этого учебного заведения, общины или региона", - отметила представительница правительства.

Могут ли отменить весенние каникулы

Кузьмичева сообщила, что учебные заведения должны также "самостоятельно принять решение, учитывая ситуацию в регионе, насчет сроков весенних каникул".

"Если зимние каникулы были продлены на две или три недели, то возможна компенсация учебных дней за счет весенних", - признала она.

В то же время эксперт подчеркнула, что важно понимать: "Продление обучения летом и замена весенних каникул будут не во всех громадах и не по всей территории страны".

"Если будет необходимость, то решения о переносе каникул будут приняты. Но сейчас в этом нет необходимости", - подытожила заместитель министра.

Почему некоторые ученики отдыхали в этом году больше

В начале 2026 года на фоне регулярных масштабных российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины и сильных морозов во многих населенных пунктах (в разных регионах) возникли существенные перебои со светом, отоплением и водоснабжением.

В энергетической сфере был даже объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

15 января в МОН сообщили о "неотложных решениях в образовательном процессе до 1 февраля 2026 года".

Так, правительство приняло решение о временном прекращении образовательного процесса в очной форме в учреждениях дошкольного, общего среднего, профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования.

Тогда областным государственным (военным) администрациям и другим заинтересованным центральным органам исполнительной власти рекомендовали "проработать целесообразность" перехода на дистанционную форму обучения или продолжения (введения) зимних каникул до 1 февраля 2026 года.

Поэтому учебный процесс в некоторых школах Украины был:

либо приостановлен (учеников отправляли на "дополнительные" каникулы);

либо изменен (продолжительность уроков сокращали или же детей переводили на дистанционное обучение).

29 января МОН еще раз рекомендовал продлить каникулы или обучение в дистанционном формате (до 8 февраля 2026 года), но уже только заведениям высшего образования Украины.