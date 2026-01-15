Что нельзя приносить в школу: правительство утвердило перечень опасных предметов
Кабинет министров Украины утвердил перечень опасных предметов и веществ, с которыми запрещено находиться на территории и в помещениях школ. Решение принято с целью повышения безопасности участников образовательного процесса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
Что запрещено приносить в школу
Согласно решению Кабинета Министров Украины, в перечень запрещенных предметов входят:
- огнестрельное, пневматическое и холодное оружие (ножи, луки, арбалеты, кастеты, нунчаки и т.д.), а также их имитации (макеты, муляжи, игрушки);
- боеприпасы, взрывчатые и пиротехнические предметы;
- устройства для отстрела резиновых пуль, газовые баллончики, электрошокеры, спецсредства (наручники, резиновые и пластиковые дубинки);
- инструменты (молотки, отвертки, дрели, пилы, газовые горелки);
- легковоспламеняющиеся вещества;
- наркотические и психотропные вещества, алкоголь;
- табачные изделия, электронные сигареты, устройства для нагревания табака;
- энергетические напитки.
Какие есть исключения
Запрет не распространяется на предметы, используемые:
- в образовательном процессе;
- в хозяйственной деятельности учреждения;
- в школьных музеях;
- во время спортивных и воспитательных мероприятий - при условии контроля ответственных лиц.
В МОН отмечают, что решение направлено на повышение уровня безопасности в учреждениях общего среднего образования и реализацию требований законодательства по безопасной образовательной среде.
Нападение в школе Киева
Напомним, 12 января в Киеве один из учеников напал на учительницу и одноклассника, затем парень ранил себя. По данным правоохранителей, 14-летний школьник пришел в учебное заведение с рюкзаком, в котором были балаклава, защитный шлем и два ножа. Перед началом урока он переоделся в уборной, после чего ворвался в класс и напал на 39-летнюю учительницу истории и 14-летнего ученика.
После нападения подросток закрылся в уборной и нанес себе ножевые ранения. Все трое пострадавших госпитализированы. Учительница находится в тяжелом состоянии, состояние ученика и нападавшего также оценивают медики.
Полиция оперативно задержала нападавшего. Ему сообщено о подозрении в покушении на убийство двух человек. Готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Во время следственных действий правоохранители обнаружили в телефоне подростка переписку с неизвестными лицами, которые, по предварительным данным, могут быть связаны с российскими спецслужбами. В переписке обсуждались возможные преступные намерения. Эту версию проверяют.