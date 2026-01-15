ua en ru
Чт, 15 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Образование

Что нельзя приносить в школу: правительство утвердило перечень опасных предметов

Четверг 15 января 2026 18:08
UA EN RU
Что нельзя приносить в школу: правительство утвердило перечень опасных предметов Фото: Девочка идет в школу (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

Кабинет министров Украины утвердил перечень опасных предметов и веществ, с которыми запрещено находиться на территории и в помещениях школ. Решение принято с целью повышения безопасности участников образовательного процесса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Что запрещено приносить в школу

Согласно решению Кабинета Министров Украины, в перечень запрещенных предметов входят:

  • огнестрельное, пневматическое и холодное оружие (ножи, луки, арбалеты, кастеты, нунчаки и т.д.), а также их имитации (макеты, муляжи, игрушки);
  • боеприпасы, взрывчатые и пиротехнические предметы;
  • устройства для отстрела резиновых пуль, газовые баллончики, электрошокеры, спецсредства (наручники, резиновые и пластиковые дубинки);
  • инструменты (молотки, отвертки, дрели, пилы, газовые горелки);
  • легковоспламеняющиеся вещества;
  • наркотические и психотропные вещества, алкоголь;
  • табачные изделия, электронные сигареты, устройства для нагревания табака;
  • энергетические напитки.

Какие есть исключения

Запрет не распространяется на предметы, используемые:

  • в образовательном процессе;
  • в хозяйственной деятельности учреждения;
  • в школьных музеях;
  • во время спортивных и воспитательных мероприятий - при условии контроля ответственных лиц.

В МОН отмечают, что решение направлено на повышение уровня безопасности в учреждениях общего среднего образования и реализацию требований законодательства по безопасной образовательной среде.

Нападение в школе Киева

Напомним, 12 января в Киеве один из учеников напал на учительницу и одноклассника, затем парень ранил себя. По данным правоохранителей, 14-летний школьник пришел в учебное заведение с рюкзаком, в котором были балаклава, защитный шлем и два ножа. Перед началом урока он переоделся в уборной, после чего ворвался в класс и напал на 39-летнюю учительницу истории и 14-летнего ученика.

После нападения подросток закрылся в уборной и нанес себе ножевые ранения. Все трое пострадавших госпитализированы. Учительница находится в тяжелом состоянии, состояние ученика и нападавшего также оценивают медики.

Полиция оперативно задержала нападавшего. Ему сообщено о подозрении в покушении на убийство двух человек. Готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Во время следственных действий правоохранители обнаружили в телефоне подростка переписку с неизвестными лицами, которые, по предварительным данным, могут быть связаны с российскими спецслужбами. В переписке обсуждались возможные преступные намерения. Эту версию проверяют.

Читайте РБК-Украина в Google News
Минобразования Школа Образование в Украине
Новости
Зеленский: сегодня будут решения об ослаблении комендантского часа
Зеленский: сегодня будут решения об ослаблении комендантского часа
Аналитика
Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП