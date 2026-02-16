ua en ru
Металлодетекторы на входах и видеоконтроль: в школах введут новые меры безопасности

Понедельник 16 февраля 2026 14:35
Металлодетекторы на входах и видеоконтроль: в школах введут новые меры безопасности В украинских школах усилят меры безопасности (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Министерство внутренних дел обновило перечень мероприятий по охране учебных заведений на период военного положения. Теперь физическая охрана, проверка учеников металлодетекторами и камеры видеонаблюдения станут обязательными стандартами для школ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на наказ МВД.

Читайте также: Что нельзя приносить в школу: правительство приняло перечень опасных предметов

Главное

  • Физическая охрана: Каждая школа должна иметь профессиональную охрану (полицию охраны или лицензированные фирмы).
  • Металлодетекторы: Все посетители и ученики 5-11 классов будут проходить обязательную проверку.
  • Видеоконтроль: Записи с камер должны храниться не менее 30 суток.
  • Без поборов: Меры безопасности не могут финансироваться из карманов родителей.

Новые обязанности охраны и режим доступа

Согласно приказу МВД, новые правила направлены на защиту участников образовательного процесса от военных и бытовых угроз. Документ определяет четкий порядок доступа к помещениям и техническому оснащению школ.

Согласно документу, подход к присутствию охраны в школах становится жестче. Охранники должны прибывать на пост за 60 минут до начала занятий.

В их обязанности будет входить:

  • регулярный обход территории и помещений в течение дня;
  • проверка исправности тревожной сигнализации;
  • контроль правил доступа и помощь в эвакуации в укрытия.

Также школы обязаны установить систему срочного вызова полиции (стационарную "тревожную кнопку" или мобильную систему).

Видеонаблюдение и металлодетекторы

Техническое переоснащение школ предусматривает тотальный визуальный контроль. Видеокамеры должны охватывать входы, коридоры, холлы, лестничные клетки, а также актовые и спортивные залы.

Важно: Камеры запрещено устанавливать в местах личного пользования (уборные, раздевалки).

Отдельным пунктом идет проверка на металлодетекторах. Их количество должно соответствовать количеству действующих входов в заведение. Обязательному осмотру подлежат:

  • ученики 5-11 классов;
  • педагоги и технический персонал;
  • все посетители школы.

Кто будет платить за охрану

Как отметила образовательный омбудсмен Надежда Лещик, финансирование мер безопасности возлагается на учредителей заведения (местные громады) или другие законные источники. Сбор средств с родителей на эти цели является незаконным.

Читайте также о том, что в пяти районах Киева временно объединяют школы и детсады из-за ситуации с электроэнергией и отоплением. Это поможет сохранить очный формат обучения.

Ранее мы писали о том, что в Украине школы больше не будут иметь права отказывать в создании инклюзивных классов для детей с особыми образовательными потребностями. Эти изменения начнут действовать с августа 2026 года.

