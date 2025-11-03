В Черновцах определились с датой старта отопительного сезона: когда дадут тепло

В Черновцах тепло в дома подадут уже 4 ноября. Соответствующее решение принял Исполнительный комитет сегодня, 3 ноября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Черновицкого городского совета в Telegram .

Старт отопительного сезона в Черновцах

"Исполнительный комитет принял решение начать отопительный сезон в жилом фонде. Тепло в дома черновчан подадут уже с 4 ноября", - говорится в сообщении.

Напомним, что традиционно бытовым потребителям включают отопление, когда на улице в течение трех дней температура воздуха держится ниже +8 градусов. Обычно, тепло сначала подают в больницы, школы, садики и другие социальные учреждения, а тогда уже жителям.

Отопительный сезон в Украине

С конца октября в Украине начали подавать тепло бытовым потребителям. Горсоветы сами решают, когда начинать отопительный сезон.

Тепло в же подали во Львове, Тернополе, Сумской области и 17 громадах Харьковской области. В Киеве теплоснабжение дали с 29 октября.

Еще несколько областей заявили о старте отопительного сезона для социальных учреждений, а вот для бытовых потребителей его не будут начинать, пока будут позволять погодные условия.

Добавим, что во Львовской области отопление подали уже в 72 громадах, что составляет 99%. К теплоснабжению подключили большинство садиков, школ и больниц. Зато в Полтаве отопительный сезон стартует позже - 3 ноября, после устойчивого снижения среднесуточной температуры до +8 градусов.