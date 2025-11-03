ua en ru
Пн, 03 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Черновцах определились с датой старта отопительного сезона: когда дадут тепло

Черновцы, Понедельник 03 ноября 2025 12:13
UA EN RU
В Черновцах определились с датой старта отопительного сезона: когда дадут тепло Тепло в Черновцах дадут 4 ноября (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Черновцах тепло в дома подадут уже 4 ноября. Соответствующее решение принял Исполнительный комитет сегодня, 3 ноября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Черновицкого городского совета в Telegram.

Старт отопительного сезона в Черновцах

"Исполнительный комитет принял решение начать отопительный сезон в жилом фонде. Тепло в дома черновчан подадут уже с 4 ноября", - говорится в сообщении.

Напомним, что традиционно бытовым потребителям включают отопление, когда на улице в течение трех дней температура воздуха держится ниже +8 градусов. Обычно, тепло сначала подают в больницы, школы, садики и другие социальные учреждения, а тогда уже жителям.

В Черновцах определились с датой старта отопительного сезона: когда дадут тепло

Тепло в Черновцах подадут 4 ноября (скриншот)

Отопительный сезон в Украине

С конца октября в Украине начали подавать тепло бытовым потребителям. Горсоветы сами решают, когда начинать отопительный сезон.

Тепло в же подали во Львове, Тернополе, Сумской области и 17 громадах Харьковской области. В Киеве теплоснабжение дали с 29 октября.

Еще несколько областей заявили о старте отопительного сезона для социальных учреждений, а вот для бытовых потребителей его не будут начинать, пока будут позволять погодные условия.

Добавим, что во Львовской области отопление подали уже в 72 громадах, что составляет 99%. К теплоснабжению подключили большинство садиков, школ и больниц. Зато в Полтаве отопительный сезон стартует позже - 3 ноября, после устойчивого снижения среднесуточной температуры до +8 градусов.

Читайте также о том, что на днях СБУ задержала двух агентов ФСБ, которые корректировали воздушные атаки России по энергообъектам Днепра. Они пытались сорвать начало отопительного сезона в городе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Отопительный сезон Черновцы
Новости
По Украине отменили графики отключений: когда свет снова может исчезнуть
По Украине отменили графики отключений: когда свет снова может исчезнуть
Аналитика
Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, – Николай Трофименко, МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, – Николай Трофименко, МОН