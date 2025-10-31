В Днепре пытались сорвать отопительный сезон: СБУ задержала агентов РФ

СБУ задержала двух агентов ФСБ, которые корректировали воздушные атаки России по энергообъектам Днепра. Они пытались сорвать начало отопительного сезона в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

Как рассказали в ведомстве, украинские спецслужбы задержали двух агентов российской ФСБ, которые корректировали удары по энергетической инфраструктуре Днепра. Враг пытался массированными атаками по электро- и теплогенерирующим предприятиям сорвать начало отопительного сезона в прифронтовом городе.

Механизм работы агентов

По данным следствия, наведением ударов занимались водители-напарники логистической компании, которые перевозили грузы для местных предприятий. Во время рабочих рейсов они фотографировали объекты энергетики, обозначали их на картах и отправляли данные куратору через мессенджер.

Установлено, что один из фигурантов попал в поле зрения российских спецслужб еще до начала полномасштабной войны во время перевозок в Белгородскую область. Осенью его дистанционно завербовал представитель ФСБ и поручил корректировать удары по Днепру. Для выполнения задания агент привлек своего напарника.

Задержание и доказательства

Агентов задержали по месту жительства в Днепре.

Во время обысков, кроме доказательств работы на ФСБ, у них изъяли предметы прокремлевской агитации, в частности вымпел спецотряда воздушно-десантных войск РФ и статуэтку с изображением российского диктатора Владимира Путина.

Следователи СБУ сообщили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена в условиях военного положения). Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Фото: СБУ задержала агентов ФСБ, которые пытались сорвать начало отопительного сезона в Днепре (t.me/SBUkr)