Головна » Життя » Суспільство

У Чернівцях визначились із датою старту опалювального сезону: коли дадуть тепло

Чернівці, Понеділок 03 листопада 2025 12:13
У Чернівцях визначились із датою старту опалювального сезону: коли дадуть тепло Тепло у Чернівцях дадуть 4 листопада (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

У Чернівцях тепло в будинки подадуть уже 4 листопада. Відповідне рішення ухвалив Виконавчий комітет сьогодні, 3 листопада.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Чернівецької міської ради у Telegram.

Старт опалювального сезону у Чернівцях

"Виконавчий комітет ухвалив рішення розпочати опалювальний сезон у житловому фонді. Тепло в будинки чернівчан подадуть уже з 4 листопада", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що традиційно побутовим споживачам вмикають опалення, коли на вулиці протягом трьох днів температура повітря тримається нижче +8 градусів. Зазвичай, тепло спершу подають у лікарні, школи, садочки та інші соціальні заклади, а тоді уже жителям.

Опалювальний сезон в Україні

З кінця жовтня в Україні почали подавати тепло побутовим споживачам. Міськради самі вирішують, коли розпочинати опалювальний сезон.

Тепло у же подали у Львові, Тернополі, Сумщині та 17 громадах Харківщини. У Києві теплопостачання дали із 29 жовтня.

Ще кілька областей заявили про старт опалювального сезону для соціальних закладів, а от для побутових споживачів його не розпочинатимуть, поки дозволятимуть погодні умови.

Додамо, що у Львівській області опалення подали вже у 72 громадах, що становить 99%. До теплопостачання підключили більшість садочків, шкіл і лікарень. Натомість у Полтаві опалювальний сезон стартує пізніше - 3 листопада, після стійкого зниження середньодобової температури до +8 градусів.

Читайте також про те, що днями СБУ затримала двох агентів ФСБ, які коригували повітряні атаки Росії по енергооб'єктах Дніпра. Вони намагалися зірвати початок опалювального сезону у місті.

Опалювальный сезон Чернівці
