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Дело Чернышова: за вице-премьера внесли 120 млн гривен залога

Украина, Среда 02 июля 2025 16:13
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Дело Чернышова: за вице-премьера внесли 120 млн гривен залога Фото: вице-премьер Алексей Чернышов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая, Юлия Акимова

За вице-премьер-министра - министра национального единства Алексея Чернышева внесен залог в полном объеме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Высший антикоррупционный суд.

Как сообщили РБК-Украина в Высшем антикоррупционном суде, залог внесен в полном объеме, определенном в постановлении следственного судьи.

Заметим, что 27 июня, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения вице-премьер-министру в виде залога в размере 120 млн гривен.

Дело Чернышова

Заметим, что шум вокруг министра вспыхнул на прошлой неделе, когда сам вице-премьер находился за границей и ходили слухи о якобы его побеге. Однако, премьер-министр Денис Шмыгаль и президент Владимир Зеленский заверили, что Чернышов находится в заграничной командировке и вернется по ее завершению.

Уже 23 июня, Чернышов сообщил, что лично прибыл в НАБУ, чтобы "разобраться в ситуации". Там ему официально объявили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Таким образом, он стал шестым подозреваемым по делу о коррупционной сделке в строительной сфере. Речь идет о его деятельности на посту министра развития общин и территорий (март 2020 - ноябрь 2022 год).

Заметим, что к указанным подозреваемым уже применены меры пресечения: к трем лицам - в виде содержания под стражей с альтернативой залога от 20 млн грн до 100 млн грн, еще двум - в виде залога.

Добавим, что среди прочего НАБУ и САП обратились в ВАКС с требованием об отстранении вице-премьера Чернышова. Сам заявил, что это ходатайство видел, но ему "нужно время, чтобы ознакомиться".

Больше о том, что сказал Чернышов в суде и как ему избирали меру пресечения - в отдельном материале РБК-Украина.

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Алексей Чернышов
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