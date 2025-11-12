Миндич и Шефир обсуждали "кассу" для залога за Чернышова, - прокурор

Прокурор САП в рамках операции "Мидас" зачитал фрагменты аудиозаписей, где совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич и бывший помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир якобы обсуждают, как собрать деньги на залог за экс-вице-премьера Алексея Чернышова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова прокурора САП Сергея Савицкого во время заседания ВАКС .

По словам прокурора САП, который зачитывал фрагменты из аудиозаписей дела во время избрания меры пресечения экс-советнику министра энергетики Игорю Миронюку ("Рокету") по делу о коррупции в энергетике, Миндич и Шефир обсуждали, где взять деньги на внесение залога за Чернышова.

"Идет разговор с лицом, которое обозначено "Шефир Сергей Нахманович", - отмечает прокурор.

По его словам, он касается Чернышова Алексея Михайловича. В частности в части его привлечения к ответственности и избрания меры пресечения.

Посетитель (Шефир, по словам прокурора) сказал: "Я ему сказал по поводу залога: "Если у тебя официальная часть есть, то неофициально мы тебе все поучаствуем. Сложимся".

Миндич: "Я ему сказал, что от себя тоже. У меня таких нет..."

Посетитель: "Да не, ну с кассы поучаствует (имеется в виду, что из какой-то кассы, которая есть в целом у них - уточняет прокурор)".

Далее Савицкий зачитывает другую часть разговоров, которая касалась арестованного имущества Чернышова. В ней первым говорит Посетитель относительно арестованного имущества.

Посетитель: "Леша сам не бедный человек, мягко говоря".

Миндич: "У него же все арестовали..."

Посетитель: "Нет, все равно. Это же арестовали то, что задекларировано, а такого, думаю, у Леши по размаху, как он живет - парк машин, парк обслуги, дом такой..."

Миндич: "Он же арендованный..."

Посетитель: "Арендованный. Ну, ты же понимаешь, сколько это стоит. Тысяч 10".

Миндич: "Да, я думаю больше. 15".

Посетитель: "Я его спросил, а ты сам собираешься участвовать? Он говорит: Ну конечно, я уже 2 человека по 20 миллионов дал (в качестве внесения залога - уточняет прокурор)".

Миндич: "В такой ситуации это говорить некрасиво, но зачем тебе нужны были те 6 квартир? Я не очень в это верю. 100% то, что он скрысил 6 или 26".

Справочно. Здесь следует отметить, что ранее НАБУ и САП объявили подозрение еще тогда вице-премьеру Алексею Чернышеву в злоупотреблении властью и получении взятки. По данным следствия, он способствовал передаче земли киевскому застройщику по заниженной цене в обмен на скидки на квартиры для себя и приближенных. При Чернышеве внесли 120 млн гривен залога.