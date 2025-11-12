ua en ru
Ср, 12 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Миндич и Шефир обсуждали "кассу" для залога за Чернышова, - прокурор

Киев, Среда 12 ноября 2025 15:51
UA EN RU
Миндич и Шефир обсуждали "кассу" для залога за Чернышова, - прокурор Фото: Алексей Чернышов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Прокурор САП в рамках операции "Мидас" зачитал фрагменты аудиозаписей, где совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич и бывший помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир якобы обсуждают, как собрать деньги на залог за экс-вице-премьера Алексея Чернышова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова прокурора САП Сергея Савицкого во время заседания ВАКС.

По словам прокурора САП, который зачитывал фрагменты из аудиозаписей дела во время избрания меры пресечения экс-советнику министра энергетики Игорю Миронюку ("Рокету") по делу о коррупции в энергетике, Миндич и Шефир обсуждали, где взять деньги на внесение залога за Чернышова.

"Идет разговор с лицом, которое обозначено "Шефир Сергей Нахманович", - отмечает прокурор.

По его словам, он касается Чернышова Алексея Михайловича. В частности в части его привлечения к ответственности и избрания меры пресечения.

Посетитель (Шефир, по словам прокурора) сказал: "Я ему сказал по поводу залога: "Если у тебя официальная часть есть, то неофициально мы тебе все поучаствуем. Сложимся".

Миндич: "Я ему сказал, что от себя тоже. У меня таких нет..."

Посетитель: "Да не, ну с кассы поучаствует (имеется в виду, что из какой-то кассы, которая есть в целом у них - уточняет прокурор)".

Далее Савицкий зачитывает другую часть разговоров, которая касалась арестованного имущества Чернышова. В ней первым говорит Посетитель относительно арестованного имущества.

Посетитель: "Леша сам не бедный человек, мягко говоря".

Миндич: "У него же все арестовали..."

Посетитель: "Нет, все равно. Это же арестовали то, что задекларировано, а такого, думаю, у Леши по размаху, как он живет - парк машин, парк обслуги, дом такой..."

Миндич: "Он же арендованный..."

Посетитель: "Арендованный. Ну, ты же понимаешь, сколько это стоит. Тысяч 10".

Миндич: "Да, я думаю больше. 15".

Посетитель: "Я его спросил, а ты сам собираешься участвовать? Он говорит: Ну конечно, я уже 2 человека по 20 миллионов дал (в качестве внесения залога - уточняет прокурор)".

Миндич: "В такой ситуации это говорить некрасиво, но зачем тебе нужны были те 6 квартир? Я не очень в это верю. 100% то, что он скрысил 6 или 26".

Справочно. Здесь следует отметить, что ранее НАБУ и САП объявили подозрение еще тогда вице-премьеру Алексею Чернышеву в злоупотреблении властью и получении взятки. По данным следствия, он способствовал передаче земли киевскому застройщику по заниженной цене в обмен на скидки на квартиры для себя и приближенных. При Чернышеве внесли 120 млн гривен залога.

Операция "Мидас" о коррупции в энергетике

Напомним, что НАБУ и САП 10 ноября заявили о проведении масштабной операции "Мидас" по разоблачению коррупции в сфере энергетики.

В тот же день были проведены масштабные обыски в "Энергоатоме", у министра юстиции Германа Галущенко и бизнесмена Тимура Миндича - совладельца "Квартала 95".

Следствие считает, что они причастны к схеме "откатов" в размере 10-15% от государственных контрактов "Энергоатома". Миндич сбежал за границу за несколько часов до обысков.

Вчера в новой части расследования НАБУ говорилось о том, что средства с "откатов" поступали к бывшему вице-премьеру, которого в деле называют "Че Гевара". По данным источников РБК-Украина, это Алексей Чернышов.

Следователи открыли в отношении него отдельное производство - он якобы получал часть "отмытых" денег через так называемую "прачечную". По данным НАБУ, он мог получить 1,2 млн долларов и около 100 тысяч евро.

В деле в частности фигурируют не только Миндич ("Карлсон") - вероятный координатор схемы, а Герман Галущенко - министр юстиции (отстранен); Дмитрий Басов ("Тенор"), Игорь Миронюк ("Рокет"), Александр Цукерман ("Шугармен") - бизнесмен

После разоблачения Кабмин распустил наблюдательный совет "Энергоатома", а Галущенко отстранили от должности.

ВАКС 12 ноября отправил под стражу двух фигурантов: Басова с возможностью залога 40 млн гривен и Миронюка с возможностью залога 126 млн гривен.

Все подробности расследования НАБУ - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАБУ САП Сергей Шефир Алексей Чернышов Тимур Миндич
Новости
ВСУ отошли из Ровнополья на выгодные рубежи, противник остановлен, - Силы обороны Юга
ВСУ отошли из Ровнополья на выгодные рубежи, противник остановлен, - Силы обороны Юга
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа