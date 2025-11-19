Чернышева взяли под стражу, а Испания поможет Украине на 615 млн евро: новости за 18 ноября

Алексею Чернышеву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. А Испания объявила о выделении 615 млн евро помощи Украине.

Более подробно о том, что произошло во вторник, 18 ноября - в материале РБК-Украина .

В Днепре российской атакой изуродованы здания "Суспільного" и "Украинского радио"

Мэр Днепра подтвердил, что россияне целились по телебашне и бывшему телецентру, где давно работают журналисты "Суспільного".

В результате атаки произошел пожар: взрывной волной выбило окна и двери, повредило перекрытие и крышу редакции. К счастью, в момент удара в здании никого не было.

Зеленский анонсировал Ставку и встречу со "Слугами народа": готовятся быстрые решения

"Четверг - поручил готовить Ставку. Конечно, на этой неделе будут соответствующие разговоры с чиновниками и встреча с руководством Верховной Рады и депутатами фракции "Слуга народа". Готовлю несколько необходимых законодательных инициатив и принципиальные быстрые решения, которые нужны нашему государству", - добавил глава государства.

В Раде заблокировали трибуну и не вынесли на рассмотрение вопрос об увольнении Галущенко и Гринчук

Представители партии "Европейская солидарность", в частности ее лидер Петр Порошенко заявил, что они не будут голосовать за увольнение обоих министров, фигурирующих в "пленках Миндича", пока не будет вынесен на рассмотрение вопрос отставки правительства. Его партия, заблокировав трибуну, скандировала: "Правительство - вон".

После чего спикер ВРУ Руслан Стефанчук объявил перерыв в пленарном заседании и созвал собрание лидеров фракций и групп.

ГБР начало внутреннюю проверку из-за "пленок Миндича": что говорят в бюро

По словам советника директора ГБР по коммуникации Татьяны Сапьян, Государственное бюро расследований будет проверять информацию, которая была обнародована в СМИ. То есть, действительно ли получалась неправомерная выгода отдельными работниками, и кем конкретно. Также будет проверяться возможное давление на отдельных должностных лиц.

ГБР также попросило разрешения у НАБУ, чтобы допросить некоторых фигурантов дела "Мидас".

Подозреваемые в подрыве железной дороги в Польше являются украинцами, - Туск

Премьер Польши заявил, что органы, расследующие инциденты с саботажем железной дороги в минувшие выходные, определили двух главных подозреваемых. Он говорит, что подозреваемые - это двое граждан Украины, которые пересекли границу из Беларуси этой осенью и, как считается, сотрудничали с российскими разведывательными службами.

Один из подозреваемых ранее был осужден судом во Львове за саботаж. После инцидентов они оба сбежали обратно в Беларусь, говорит Туск.

Испания выделит Украине около 615 млн евро на закупку американского оружия через PURL

Помощь Украине со стороны Испании в этом году составит около миллиарда евро. Страна поможет не только с закупками вооружения, но и с таким оборудованием, например, как генераторы для поддержания энергосистемы перед зимой.

ВСУ успешно применили ракетные комплексы ATACMS для удара по военным объектам на территории РФ, - Генштаб

В штабе добавили, что применение дальнобойных средств поражения, в частности таких как АTACMS, будет продолжаться.

США депортировали 50 украинцев: ГПСУ раскрыла детали возвращения через "Шегини"

"Сегодня через пункт пропуска "Шегини", что на границе с Польшей из Соединенных Штатов Америки были возвращены 50 граждан. Они документированы соответствующими документами о принадлежности к гражданству Украины или документами на возвращение", - сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко.

По его словам, США заблаговременно проинформировали украинскую сторону о намерениях депортации группы лиц, которые не имеют американского гражданства, но являются выходцами из Украины.

Чернышеву избрали меру пресечения в виде ареста

Согласно решению суда, Чернышеву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, или альтернатива - залог в размере 51 млн 600 тысяч гривен.

Отметим, что сначала сообщалось, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура ходатайствовали о содержании Чернышова под стражей.

Тесные связи ЕС с Китаем мешают усилить давление на Россию: разъяснение Каллас

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что сотрудничество стран Евросоюза с Китаем ограничивает возможности надавить на Пекин, чтобы он прекратил поддерживать РФ в войне против Украины.

Она уточнила, что ЕС пытается заставить Китай прекратить помогать России обходить санкции Запада. В частности, блок ввел ограничения для нескольких китайских компаний в октябре.