ua en ru
Ср, 19 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Чернышева взяли под стражу, а Испания поможет Украине на 615 млн евро: новости за 18 ноября

Украина, Среда 19 ноября 2025 06:30
UA EN RU
Чернышева взяли под стражу, а Испания поможет Украине на 615 млн евро: новости за 18 ноября Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Кава

Алексею Чернышеву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. А Испания объявила о выделении 615 млн евро помощи Украине.

Более подробно о том, что произошло во вторник, 18 ноября - в материале РБК-Украина.

В Днепре российской атакой изуродованы здания "Суспільного" и "Украинского радио"

Мэр Днепра подтвердил, что россияне целились по телебашне и бывшему телецентру, где давно работают журналисты "Суспільного".

В результате атаки произошел пожар: взрывной волной выбило окна и двери, повредило перекрытие и крышу редакции. К счастью, в момент удара в здании никого не было.

Зеленский анонсировал Ставку и встречу со "Слугами народа": готовятся быстрые решения

"Четверг - поручил готовить Ставку. Конечно, на этой неделе будут соответствующие разговоры с чиновниками и встреча с руководством Верховной Рады и депутатами фракции "Слуга народа". Готовлю несколько необходимых законодательных инициатив и принципиальные быстрые решения, которые нужны нашему государству", - добавил глава государства.

В Раде заблокировали трибуну и не вынесли на рассмотрение вопрос об увольнении Галущенко и Гринчук

Представители партии "Европейская солидарность", в частности ее лидер Петр Порошенко заявил, что они не будут голосовать за увольнение обоих министров, фигурирующих в "пленках Миндича", пока не будет вынесен на рассмотрение вопрос отставки правительства. Его партия, заблокировав трибуну, скандировала: "Правительство - вон".

После чего спикер ВРУ Руслан Стефанчук объявил перерыв в пленарном заседании и созвал собрание лидеров фракций и групп.

ГБР начало внутреннюю проверку из-за "пленок Миндича": что говорят в бюро

По словам советника директора ГБР по коммуникации Татьяны Сапьян, Государственное бюро расследований будет проверять информацию, которая была обнародована в СМИ. То есть, действительно ли получалась неправомерная выгода отдельными работниками, и кем конкретно. Также будет проверяться возможное давление на отдельных должностных лиц.

ГБР также попросило разрешения у НАБУ, чтобы допросить некоторых фигурантов дела "Мидас".

Подозреваемые в подрыве железной дороги в Польше являются украинцами, - Туск

Премьер Польши заявил, что органы, расследующие инциденты с саботажем железной дороги в минувшие выходные, определили двух главных подозреваемых. Он говорит, что подозреваемые - это двое граждан Украины, которые пересекли границу из Беларуси этой осенью и, как считается, сотрудничали с российскими разведывательными службами.

Один из подозреваемых ранее был осужден судом во Львове за саботаж. После инцидентов они оба сбежали обратно в Беларусь, говорит Туск.

Испания выделит Украине около 615 млн евро на закупку американского оружия через PURL

Помощь Украине со стороны Испании в этом году составит около миллиарда евро. Страна поможет не только с закупками вооружения, но и с таким оборудованием, например, как генераторы для поддержания энергосистемы перед зимой.

ВСУ успешно применили ракетные комплексы ATACMS для удара по военным объектам на территории РФ, - Генштаб

В штабе добавили, что применение дальнобойных средств поражения, в частности таких как АTACMS, будет продолжаться.

США депортировали 50 украинцев: ГПСУ раскрыла детали возвращения через "Шегини"

"Сегодня через пункт пропуска "Шегини", что на границе с Польшей из Соединенных Штатов Америки были возвращены 50 граждан. Они документированы соответствующими документами о принадлежности к гражданству Украины или документами на возвращение", - сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко.

По его словам, США заблаговременно проинформировали украинскую сторону о намерениях депортации группы лиц, которые не имеют американского гражданства, но являются выходцами из Украины.

Чернышеву избрали меру пресечения в виде ареста

Согласно решению суда, Чернышеву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, или альтернатива - залог в размере 51 млн 600 тысяч гривен.

Отметим, что сначала сообщалось, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура ходатайствовали о содержании Чернышова под стражей.

Тесные связи ЕС с Китаем мешают усилить давление на Россию: разъяснение Каллас

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что сотрудничество стран Евросоюза с Китаем ограничивает возможности надавить на Пекин, чтобы он прекратил поддерживать РФ в войне против Украины.

Она уточнила, что ЕС пытается заставить Китай прекратить помогать России обходить санкции Запада. В частности, блок ввел ограничения для нескольких китайских компаний в октябре.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАБУ Испания Алексей Чернышов Война в Украине
Новости
Польша подняла в небо авиацию из-за ударов РФ по Украине, все системы в повышеной готовности
Польша подняла в небо авиацию из-за ударов РФ по Украине, все системы в повышеной готовности
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского