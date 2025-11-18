ua en ru
Вт, 18 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский анонсировал Ставку и встречу со "Слугами": готовятся быстрые решения

Вторник 18 ноября 2025 09:43
UA EN RU
Зеленский анонсировал Ставку и встречу со "Слугами": готовятся быстрые решения Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение Ставки уже в этот четверг, а также встречу с руководством Верховной Рады и депутатами фракции "Слуга народа".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Четверг - поручил готовить Ставку. Конечно, на этой неделе будут соответствующие разговоры с чиновниками и встреча с руководством Верховной Рады и депутатами фракции "Слуга народа", - заявил Зеленский.

Он также отметил, что готовит несколько необходимых законодательных инициатив и принципиальные быстрые решения, которые нужны государству.

Что предшествовало

Напомним, что 10 ноября НАБУ заявило о разоблачении масштабной коррупционной схемы в "Энергоатоме". По данным следствия, участники организации регулярно получали "откаты" от контрагентов, а незаконные средства отмывали в офисе в центре Киева, принадлежащем семье бывшего нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача.

11 ноября НАБУ обнародовало доказательства, что этот офис посещал экс-вице-премьер Алексей Чернышов. После огласки скандала в отставку подали министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук.

Также, по данным РБК-Украина, во вторник, 11 ноября, Чернышеву сообщили о подозрении в незаконном обогащении из-за причастности к коррупционному скандалу в сфере энергетики.

Также впоследствии прокуроры обнародовали новые детали резонансного дела, в котором фигурирует чиновник Алексей Чернышов. В коррупционной схеме ключевую роль играла его жена - Светлана.

Все детали операции НАБУ под названием "Мидас" - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Верховная рада
Новости
Пожары, поврежденное здание медиа и пострадавшие: последствия ночной атаки РФ по Днепру
Пожары, поврежденное здание медиа и пострадавшие: последствия ночной атаки РФ по Днепру
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского