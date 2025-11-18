Тесные связи ЕС с Китаем мешают усилить давление на Россию: разъяснение Каллас
Сотрудничество стран Евросоюза с Китаем ограничивают возможности надавить на Пекин, чтобы он прекратил поддерживать РФ в войне против Украины.
Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Китай может нанести вам ущерб, и вот в чем проблема. Если вы не готовы заплатить ту цену, которую они собираются вам навязать, действовать сложно", - отметила Каллас.
Она уточнила, что ЕС пытается заставить Китай прекратить помогать России обходить санкции Запада. В частности, блок ввел ограничения для нескольких китайских компаний в октябре.
Каллас обратила внимание, что без поддержки Пекина война России против Украины уже была бы завершена.
"Китай был очень хитрым в том, чтобы значительно расширить свое геополитическое влияние", - добавила глава дипломатии ЕС.
Каллас призвала союзников действовать совместно, подчеркнув, что США, Великобритания, Австралия, Япония и другие также испытывают влияние от действий Пекина.
"Проблема в том, что мы здесь не действуем едино", - считает она.
Стоит заметить, что в последние недели ЕС убедился в уязвимости своих компаний после того, как Пекин ограничил поставки редкоземельных металлов, необходимых для производства всего - от батарей для электромобилей до военной техники, требуя от компаний получать импортные разрешения.
Европейские автопроизводители также столкнулись с угрозой дефицита микрочипов после того, как компания Nexperia, которая принадлежит Китаю, прекратила поставки из-за политического конфликта.
Помощь Китая для РФ
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что Китай помогает России в войне против Украины. По словам главы украинского государства, в Пекине не заинтересованы в победе Украины в войне.
При этом китайские чиновники стремятся создать иллюзию нейтралитета и миротворческой позиции.
В частности, в октябре президент США Дональд Трамп встретился с лидером КНР Си Цзиньпином.
По словам американского лидера, они с лидером Китая "долго говорили" о войне России против Украины.
Трамп отметил, что Си Цзиньпин якобы собирается помочь завершить урегулировать войну.