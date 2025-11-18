Тесные связи ЕС с Китаем мешают усилить давление на Россию: разъяснение Каллас

Сотрудничество стран Евросоюза с Китаем ограничивают возможности надавить на Пекин, чтобы он прекратил поддерживать РФ в войне против Украины.

Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Китай может нанести вам ущерб, и вот в чем проблема. Если вы не готовы заплатить ту цену, которую они собираются вам навязать, действовать сложно", - отметила Каллас.

Она уточнила, что ЕС пытается заставить Китай прекратить помогать России обходить санкции Запада. В частности, блок ввел ограничения для нескольких китайских компаний в октябре.

Каллас обратила внимание, что без поддержки Пекина война России против Украины уже была бы завершена.

"Китай был очень хитрым в том, чтобы значительно расширить свое геополитическое влияние", - добавила глава дипломатии ЕС.

Каллас призвала союзников действовать совместно, подчеркнув, что США, Великобритания, Австралия, Япония и другие также испытывают влияние от действий Пекина.

"Проблема в том, что мы здесь не действуем едино", - считает она.

Стоит заметить, что в последние недели ЕС убедился в уязвимости своих компаний после того, как Пекин ограничил поставки редкоземельных металлов, необходимых для производства всего - от батарей для электромобилей до военной техники, требуя от компаний получать импортные разрешения.

Европейские автопроизводители также столкнулись с угрозой дефицита микрочипов после того, как компания Nexperia, которая принадлежит Китаю, прекратила поставки из-за политического конфликта.