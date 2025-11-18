ua en ru
Чт, 20 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Тесные связи ЕС с Китаем мешают усилить давление на Россию: разъяснение Каллас

Брюссель, Вторник 18 ноября 2025 21:58
UA EN RU
Тесные связи ЕС с Китаем мешают усилить давление на Россию: разъяснение Каллас Фото: Кая Каллас, глава дипломатии ЕС (Getty images)
Автор: Иван Носальский

Сотрудничество стран Евросоюза с Китаем ограничивают возможности надавить на Пекин, чтобы он прекратил поддерживать РФ в войне против Украины.

Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Китай может нанести вам ущерб, и вот в чем проблема. Если вы не готовы заплатить ту цену, которую они собираются вам навязать, действовать сложно", - отметила Каллас.

Она уточнила, что ЕС пытается заставить Китай прекратить помогать России обходить санкции Запада. В частности, блок ввел ограничения для нескольких китайских компаний в октябре.

Каллас обратила внимание, что без поддержки Пекина война России против Украины уже была бы завершена.

"Китай был очень хитрым в том, чтобы значительно расширить свое геополитическое влияние", - добавила глава дипломатии ЕС.

Каллас призвала союзников действовать совместно, подчеркнув, что США, Великобритания, Австралия, Япония и другие также испытывают влияние от действий Пекина.

"Проблема в том, что мы здесь не действуем едино", - считает она.

Стоит заметить, что в последние недели ЕС убедился в уязвимости своих компаний после того, как Пекин ограничил поставки редкоземельных металлов, необходимых для производства всего - от батарей для электромобилей до военной техники, требуя от компаний получать импортные разрешения.

Европейские автопроизводители также столкнулись с угрозой дефицита микрочипов после того, как компания Nexperia, которая принадлежит Китаю, прекратила поставки из-за политического конфликта.

Помощь Китая для РФ

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что Китай помогает России в войне против Украины. По словам главы украинского государства, в Пекине не заинтересованы в победе Украины в войне.

При этом китайские чиновники стремятся создать иллюзию нейтралитета и миротворческой позиции.

В частности, в октябре президент США Дональд Трамп встретился с лидером КНР Си Цзиньпином.

По словам американского лидера, они с лидером Китая "долго говорили" о войне России против Украины.

Трамп отметил, что Си Цзиньпин якобы собирается помочь завершить урегулировать войну.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Российская Федерация Китай Война в Украине
Новости
"Мирный план" Уиткоффа и Дмитриева продвигает капитуляцию Украины: СМИ назвали пункты
"Мирный план" Уиткоффа и Дмитриева продвигает капитуляцию Украины: СМИ назвали пункты
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте