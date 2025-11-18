В Днепре вражеские дроны повредили редакцию "Суспільного" и "Украинского радио": детали

В ночь с 17 на 18 ноября город Днепр массированно атаковали вражеские дроны. В результате ударов было повреждено, в частности, здание региональной редакции "Суспільне Дніпро" и "Украинского Радио".

Что известно о последствиях вражеской атаки в Днепре

"Смотрите, выродки, я знаю, что вы меня читаете, поэтому специально для вас напишу на вашем наречии", - написал глава Днепра на русском языке.

Он напомнил, что враг - "подонки, которые уничтожают все живое, до чего могут дотянуться", и это уже "безоговорочный факт".

Филатов поделился, что только за последнее время в Днепре дронами и ракетами было уничтожено:

склад женских прокладок;

производство по расфасовке чая;

склад с лекарствами;

мебельную фабрику;

кучу гражданского бизнеса, где не было ни одного военного.

"Вы, проклятая саранча, просто бомбите гражданские объекты, чтобы лишать людей работы, банкротить предпринимателей и уничтожать нашу экономику", - обратился чиновник к тем, "кто его читает".

Согласно его информации, вчера "выродки превзошли сами себя".

"Бомбанули по телевышке и бывшему советскому телецентру, где уже давно сидят журналисты "Суспільного"! Неужели, вы, скоты, думаете, что мы до сих пор смотрим, как при СССР, аналоговое телевидение? Наслаждаемся УТ-1 и УТ-2? Или вы считаете, что если вы лишите нас телевизора, то мы окончательно сломаемся?", - написал Филатов.

При этом "Суспільне Дніпро" в своем Facebook подтвердило (в 00:42 18 ноября): "Здание редакции "Суспільне Дніпро" и "Украинского Радио" повреждено в результате массированного обстрела города вечером 17 ноября".

Были опубликованы также кадры с места происшествия.

Несколько позже в издании рассказали, что "в результате обстрела произошел пожар, повылетали окна и двери, повреждены перекрытия здания и крыша".

При этом сотрудников в редакции на момент атаки, к счастью, не было.

Уже в 8 часов утра вторника журналисты сообщили, что военные РФ атаковали четыре района Днепропетровской области - Днепровский, Самаровский, Павлоградский и Никопольский.

"Из-за ударов в регионе есть раненые, возник ряд пожаров. Кроме того, противовоздушная оборона сбила над областью более 30 дронов в течение ночи", - рассказали украинцам.

Последствия массированной атаки БпЛА по городу Днепр продолжали ликвидировать. При этом пожар в здании редакции "Суспільне Дніпро" еще продолжался.

Согласно информации журналистов, кроме редакции "Суспільне Дніпро", в городе были повреждены также:

транспортное и частное предприятия;

административное здание;

СТО;

магазины и киоски;

заведение общественного питания;

инфраструктура;

шесть многоквартирных домов;

гаражи;

транспортные средства.

И.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко сообщил, что по состоянию на утро было известно о двух пострадавших.

"В результате массированной атаки в Днепре пострадали два человека. 59-летняя женщина и 67-летний мужчина госпитализированы в состоянии средней тяжести", - отметил он в своей публикации в Facebook.

