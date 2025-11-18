Испания объявила о предоставлении Украине помощи на 615 млн евро: куда пойдут деньги

Испания объявила о выделении 615 млн евро помощи Украине. Средства пойдут как на закупку вооружения, так и на финансирование оборонных систем.

Как сообщает РБК-Украина , об этом сообщил испанский премьер-министр Педро Санчес во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я сообщил президенту Зеленскому, что в течение следующего месяца Испания мобилизует новый пакет военной помощи Украине на сумму 615 миллионов евро", - подчеркнул он.

По его словам, 300 млн евро из этой суммы пойдет на поставку вооружения, как часть двустороннего соглашения о безопасности между странами на 1 миллиард евро.

"Вместе с этими 300 миллионами евро, 100 миллионов евро пойдет на программу PURL НАТО, которые будут использованы для финансирования срочной, ускоренной закупки систем обороны, необходимых ВСУ", - сообщил испанский премьер.

Еще 215 миллионов евро, добавил он, будут использованы через инструмент SAFE, созданный Еврокомиссией.

Он будет финансировать производство систем противодействия дронам, разведывательных радаров, средств воздушного наблюдения, многие из которых разработаны испанскими компаниями.