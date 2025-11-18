США депортировали 50 украинцев: ГПСУ раскрыла детали возвращения через "Шегини"
В Украину было возвращено 50 граждан, которых Соединенные Штаты Америки депортировали транзитом через территорию Польши.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ГПСУ Андрея Демченко.
"Сегодня через пункт пропуска "Шегини", что на границе с Польшей из Соединенных Штатов Америки были возвращены 50 граждан. Они документированы соответствующими документами о принадлежности к гражданству Украины или документами на возвращение", - сообщил Демченко.
По словам Демченко, США заблаговременно проинформировали украинскую сторону о намерениях депортации группы лиц, которые не имеют американского гражданства, но являются выходцами из Украины.
"Наши пограничники обеспечили надлежащее оформление этих лиц в соответствии с действующим законодательством. Украина в любых случаях принимает своих граждан", - подчеркнул Демченко.
Сейчас ГПСУ и другие компетентные органы выясняют, из-за каких именно нарушений или обстоятельств США приняли решение об их принудительной депортации.
Напомним, ранее западные СМИ писали о том, что США намерены депортировать на родину около 80 украинцев. Речь идет о гражданах, которые нарушили закон.
Тогда посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила, что дипломатическому представительству пока известно примерно о 80 гражданах Украины, в отношении которых американская сторона уже приняла окончательные решения о депортации из-за нарушения законодательства США.
По ее словам, американские органы сейчас прорабатывают логистические детали этих депортаций, в частности учитывая отсутствие прямого авиасообщения между США и Украиной