Чернышов получил новое подозрение от НАБУ, - источники

Чернышов и операция "Мидас"

Напомним, вчера, 10 ноября, в НАБУ сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в "Энергоатоме", в которой могут быть замешаны украинские чиновники.

Правоохранители установили, что преступная организация брала "откаты" у контрагентов "Энергоатома".

Позже незаконно полученные деньги они отмывали в офисе в центре Киева. Помещение принадлежало семье бывшего народного депутата, ныне сенатора РФ Андрея Деркача.

Сегодня, 11 ноября, НАБУ обнародовало доказательства того, что этот офис посещал бывший вице-премьер Украины.

Источники РБК-Украина уточнили, что речь идет об Алексее Чернышове.

Стоит заметить, что НАБУ и САП ранее уже объявляли Чернышову о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Все детали операции НАБУ под названием "Мидас" - в материале РБК-Украина.