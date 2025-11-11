UA

Чернишов отримав нову підозру від НАБУ, - джерела

Фото: Олексій Чернишов, колишній віце-прем'єр, міністр нацєдності (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

Колишньому віце-прем'єр-міністру України повідомили про підозру в незаконному збагаченні. Він може бути причетний до корупційного скандалу у сфері енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне бюро України в Telegram.

Поінформовані джерела РБК-Україна повідомили, що йдеться про колишнього віце-прем'єра, міністра національної єдності України Олексія Чернишова.

Правоохоронці встановили, що колишній віце-прем'єр відвідував "пральню", яку контролював керівник злочинної організації в сфері енергетики. Там відмивали незаконно отримані гроші.

Згідно з матеріалами НАБУ, фігуранту та його довіреній особі передали загалом понад 1,2 млн доларів і майже 100 тисяч євро готівкою.

 

Чернишов і операція "Мідас"

Нагадаємо, вчора, 10 листопада, у НАБУ повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої можуть бути причетні українські чиновники.

Правоохоронці встановили, що злочинна організація брала "відкати" у контрагентів "Енергоатому".

Пізніше незаконно отримані гроші вони відмивали в офісі в центрі Києва. Приміщення належало родині колишнього народного депутата, нині сенатора РФ Андрія Деркача.

Сьогодні, 11 листопада, НАБУ оприлюднило докази того, що цей офіс відвідував колишній віце-прем'єр України.

Джерела РБК-Україна уточнили, що йдеться про Олексія Чернишова.

Варто зауважити, що НАБУ і САП раніше вже оголошували Чернишову про підозру у зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Всі деталі операції НАБУ під назвою "Мідас" - у матеріалі РБК-Україна.

